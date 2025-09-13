Becali temură: Moșteanu susține parteneriatul cu un privat pentru ca Steaua să revină în prima divizie!”

„Voi susține ca această echipă să facă un parteneriat cu un privat și în noua formă de organizare și Steaua, un brand al fiecărui român, să fie în prima divizie, apoi în cupele europene și așa mai departe”, spune Ionuț Moșteanu.

El spune că decizia de management sportiv trebuie să fie a investitorului.

„Trebuie un contract beton prin care să ne asigurăm că acest brand frumos rămâne al Armatei și al statului, indiferent de ceea ce va face acel privat. Steaua vine cu acest brand și cu palmaresul. Avem un stadion făcut de statul român, care a investit jumătate de miliard de lei. Iată, venim cu aceste lucruri la masă și cred că putem face o discuție cortectă. Anul acesta probabil vom începe acest proces care va fi foarte deschis, foarte transparent. Nu o să mă implic eu direct, dar o să ajut acest proces”, adaugă ministrul Apărării.

El afirmă că până la sezonul viitor este necesară o soluție.

„Probabil va mai fi încă un an în a doua divizie, dar apoi va promova. Va trebui o nouă formă de organizare în care să poată accede în primul eșalon”, încheie Moșteanu.

(sursa: Mediafax)