(P) Ce rol are ONJN-ul în România

Organizația Națională pentru Jocuri de Noroc, pe scurt ONJN, este instituția din România care se face responsabilă de monitorizarea și reglementarea acestei industrii. Prin urmare, în rândurile imediat următoare ne propunem să discutăm despre rolul pe care ONJN îl are în România.

Prin urmare, dacă îți propui să obții cât mai multe informații pe acest subiect, suntem siguri că articolul nostru îți va fi de ajutor. Iată ce trebuie să știi pe acest subiect:

Ce este ONJN-ul?

Înainte de toate, chiar dacă am lămurit pe scurt acest detaliu deja, trebuie să discutăm mai pe larg despre ce este ONJN-ul.

Așa cum spuneam, ONJN-ul este o instituție guvernamentală din România, ce se face responsabilă de reglementarea și mai ales de supravegherea industriei jocurilor de noroc din țara noastră. Această instituție există deja de ani buni în România, fiind în responsabilitatea Ministerului Finanțelor Publice.

De departe cel mai important rol pe care ONJN îl are este acela de a oferi jucătorilor un mediu de jocuri de noroc sigur, transparent și responsabil, așa cum impune legislația din România și mai ales standardele internaționale.

Care este rolul ONJN-ului?

Am stabilit în mare măsură care este rolul pe care ONJN îl are în România, însă există o mulțime de argumente pentru a discuta mai pe larg despre acest subiect important. Vrei să afli mai multe informații despre rolul pe care ONJN-ul îl are în România? Continuă să citești articolul nostru și vei descoperi tot ce trebuie să știi pe acest subiect.

Iată care sunt câteva dintre misiunile pe care ONJN le are:

Licențierea operatorilor

Înainte de toate, o primă misiune pe care ONJN-ul o are este autorizarea și revocarea licențelor pentru operatorii de jocuri de noroc din România.

Așa se face că în România există cazinouri pe internet legale, dar și operatori care nu au voie să activeze în țara noastră.

Licențele de la ONJN sunt de mare ajutor pentru ca această instituție să se asigure că operatorii respectă standardele de integritate, transparență și protecție impuse de către legile din România.

Supravegherea și controlul industriei jocurilor de noroc

ONJN mai are și rolul de a monitoriza și de a controla activitatea operatorilor din domeniul jocurilor de noroc. În acest fel, ONJN se asigură că toți operatorii respectă legile din țara noastră.

Prin urmare, ONJN are misiunea de a combate spălarea banilor, frauda și alte ilegalități care s-ar putea petrece în această industrie.

Protecția jucătorilor

Jucătorii au cel mai mult de câștigat de pe urma prezenței ONJN-ului în această industrie. Asta deoarece jucătorii vulnerabili pot fi protejați.

Printre regulile pe care ONJN le impune există aspecte precum publicitatea jocurilor de noroc, limitele de pariere dar și accesul minorilor la jocurilor de noroc.

Altfel spus, ONJN își dorește să protejeze jucătorii de riscul dezvoltării dependenței pentru jocurile de noroc.

Promovarea jocului responsabil

Așa cum precizam, una dintre misiunile pe care ONJN le are în România este să promoveze cât mai mult jocul responsabil.

Acest stil de joc presupune educația și conștientizarea, astfel încât jucătorii să poată evita dependența pentru jocurile de noroc.

De asemenea, prin aceste campanii de conștientizare, ONJN își dorește să ofere ajutor jucătorilor afectați de problemele create de către jocurile de noroc.

Mai mult decât atât, ONJN are diferite colaborări cu diferite ONG-uri și entități pentru a oferi ajutor și sprijin jucătorilor dependenți de jocurile de noroc.

Este important ONJN în România?

După cum ai putut observa deja, ONJN are o importanță deosebită în România așa că nu mai încape îndoială în legătură cu faptul că beneficiile pe care prezența acestei instituții le garantează sunt numeroase.

Și totuși, cum te poți convinge că trebuie să fim recunoscători pentru faptul că există o astfel de instituție în România?

Am pregătit câteva argumente conform cărora trebuie să fim fericiți că există ONJN. Iată care sunt acestea:

Jucătorii sunt protejați. După cum ai putut observa din rândurile de mai sus, jucătorii beneficiază de protecție, evitând pericolele asociate cu jocurile de noroc. Dependența de jocuri de noroc poate fi evitată iar promovarea unui joc sigur și responsabil sigur este utilă!

Este prevenită criminalitatea. Poate că nu bănuiai asta, însă domeniul jocurilor de noroc poate fi implicat în multe activități ilegale și frauduloase, așa cum este spălarea banilor. ONJN se asigură că astfel de lucruri nu se petrec.

Venituri pentru statul român. Să nu uităm de faptul că ONJN se asigură că veniturile din jocurile de noroc sunt impozitate, așa că aduce sume impresionante de bani la bugetul de stat.

Există o mulțime de motive pentru a considera că prezența ONJN este utilă, lucru de care probabil că te-ai convins și tu deja. Acestea fiind spuse, sperăm că articolul nostru despre rolul pe care ONJN îl are în România ți-a fost de ajutor.