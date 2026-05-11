Rică Răducanu nu este doar un fost portar. Este o parte din istoria și emoția României

de Redacția Jurnalul    |    11 Mai 2026   •   12:05
Dan Voiculescu spune că respectul pentru valorile României trebuie cultivat prin educație și prin promovarea constantă a celor care au adus prestigiu țării noastre.

Pornind de la cazul retragerii rentei viagere pentru legenda fotbalului românesc, profesorul Dan Voiculescu vorbește despre o problemă mai profundă: felul în care România își respectă valorile după ce aplauzele se opresc.

„Un popor care își respectă valorile își consolidează identitatea”, transmite profesorul Dan Voiculescu într-un mesaj despre memorie, recunoștință și demnitate națională, potrivit 

Prea des transformăm performanța într-o știre de o zi. Aplaudăm rapid și uităm la fel de repede.

Dar campionii unei țări nu ar trebui abandonați după ce ies din lumina reflectoarelor. Ei rămân simboluri ale României și merită respect nu doar pentru ceea ce au câștigat, ci pentru ceea ce au reprezentat pentru generații întregi.

Poate că adevărata măsură a unei națiuni este felul în care își tratează valorile atunci când nu mai sunt în prim-plan, potrivit danvoiculescu.net.

