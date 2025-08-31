x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport eXtrasport Sorana Cîrstea, jefuită la New York. Trofeul câștigat la Cleveland a fost furat din camera de hotel. Apel public: „Vă rog, înapoiați-l”

Sorana Cîrstea, jefuită la New York. Trofeul câștigat la Cleveland a fost furat din camera de hotel. Apel public: „Vă rog, înapoiați-l”

de Vali Deaconescu    |    31 Aug 2025   •   15:55
Sorana Cîrstea, jefuită la New York. Trofeul câștigat la Cleveland a fost furat din camera de hotel. Apel public: „Vă rog, înapoiați-l”
Sursa foto: Hepta/Sorana Cîrstea

Șoc pentru Sorana Cîrstea! Jucătoarea de tenis în vârstă de 35 de ani, aflată pe locul 71 în clasamentul WTA, a anunțat pe rețelele sociale că i-a fost furat trofeul cucerit la turneul WTA250 de la Cleveland, chiar din camera de hotel unde era cazată la New York.

Trofeul, furat la doar câteva zile după triumf

Pe 23 august, Sorana Cîrstea a obținut al treilea trofeu al carierei, după un parcurs impresionant la Cleveland, unde a pornit din calificări și a câștigat toate meciurile fără să piardă vreun set. Printre adversarele învinse s-au numărat Jil Teichmann, Liudmila Samsonova și Ann Li.

Instagram Sorana Cîrstea

Ulterior, sportiva română a participat la US Open, unde a fost eliminată în turul 2 la simplu de Karolina Muchova, scor 6-7 (0), 7-6 (3), 4-6, iar la dublu a făcut pereche cu Anna Kalinskaya, fiind învinsă de cuplul american McCartney Kessler – Peyton Stearns.

Apel public al Soranei Cîrstea

La mai bine de 24 de ore după ultimul său meci la Flushing Meadows, Cîrstea a făcut un apel public, anunțând că trofeul i-a fost furat din camera 314 a hotelului Fifty Sonesta, aflat în Manhattan, lângă Central Park.

„Oricine mi-a furat trofeul de la Cleveland din camera de hotel, vă rog să-l înapoiați! Nu are nicio valoare materială, doar una sentimentală. Ar fi cu adevărat apreciat! Mulțumesc, Sorana”, a scris sportiva pe rețelele sociale.

Citește pe Antena3.ro

Un trofeu cu valoare simbolică

Pentru Sorana Cîrstea, succesul de la Cleveland are o însemnătate aparte, fiind obținut după o săptămână perfectă și confirmând forma bună a sportivei la 35 de ani. De aceea, pierderea trofeului este cu atât mai dureroasă, având o valoare emoțională incomparabil mai mare decât cea materială.

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: sorana cîrstea New York jaf Cleveland
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri