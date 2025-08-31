Sorana Cîrstea, jefuită la New York. Trofeul câștigat la Cleveland a fost furat din camera de hotel. Apel public: „Vă rog, înapoiați-l”

Trofeul, furat la doar câteva zile după triumf

Pe 23 august, Sorana Cîrstea a obținut al treilea trofeu al carierei, după un parcurs impresionant la Cleveland, unde a pornit din calificări și a câștigat toate meciurile fără să piardă vreun set. Printre adversarele învinse s-au numărat Jil Teichmann, Liudmila Samsonova și Ann Li.

Instagram Sorana Cîrstea

Ulterior, sportiva română a participat la US Open, unde a fost eliminată în turul 2 la simplu de Karolina Muchova, scor 6-7 (0), 7-6 (3), 4-6, iar la dublu a făcut pereche cu Anna Kalinskaya, fiind învinsă de cuplul american McCartney Kessler – Peyton Stearns.

Apel public al Soranei Cîrstea

La mai bine de 24 de ore după ultimul său meci la Flushing Meadows, Cîrstea a făcut un apel public, anunțând că trofeul i-a fost furat din camera 314 a hotelului Fifty Sonesta, aflat în Manhattan, lângă Central Park.

„Oricine mi-a furat trofeul de la Cleveland din camera de hotel, vă rog să-l înapoiați! Nu are nicio valoare materială, doar una sentimentală. Ar fi cu adevărat apreciat! Mulțumesc, Sorana”, a scris sportiva pe rețelele sociale.

Un trofeu cu valoare simbolică

Pentru Sorana Cîrstea, succesul de la Cleveland are o însemnătate aparte, fiind obținut după o săptămână perfectă și confirmând forma bună a sportivei la 35 de ani. De aceea, pierderea trofeului este cu atât mai dureroasă, având o valoare emoțională incomparabil mai mare decât cea materială.