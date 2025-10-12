Sportul din Ungaria, în doliu. Un mare scrimer s-a stins din viață, la 58 de ani

Csaba Koves, unul dintre cei mai buni scrimeri ai anilor ’90, care a obținut două medalii argint la Jocurile Olimpice și alte două medalii de aur la campionatele mondiale, potrirvit sportal.blic.rs.

Federația Maghiară de Scrimă a făcut tristul anunț pe site-ul său oficial despre unul dintre cei mai buni scrimeri din urmă cu trei decenii. Acesta a câștigat Cupa Mondială la general și a fost liderul incontestabil al echipei maghiare din 1989 până în 2000.

Koves a câștigat medalii de argint olimpice ca și component al echipei maghiare la JO de Barcelona în 1992 și patru ani mai târziu la Olimpiada de la Atlanta.

Totodată, în 1991, acesta a câștigat titlul de campion mondial cu echipa naționale la Budapesta, iar doi ani mai târziu a pus mâna și pe aurul la Campionatul Mondial de la Essen.

Cariera sa excepțională în scrimă s-a încheiat odată cu Jocurile Olimpice de la Sydney. S-a îndepărtat complet de scrimă, în pofida aptului că a fost sfătuit de mulți să nu renunțe. Dar a fost de neînduplecat. Așa a fost mereu. Dacă decidea ceva, nu renunța la idee. A ținut însă legătura cu prietenii săi de scrimă, cel puțin până când s-a îmbolnăvit.