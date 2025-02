O să mai meargă o dată cu PAOK? Diseară FCSB va încerca să scoată din nou un rezultat bun

Pe 3 octombrie bucureștenii au obținut o victorie foarte importantă, care a dat mari speranțe pentru calificarea mai departe în cel puțin 16-mi. Acum datele meciului sunt altele. Este o dublă confruntare eliminatorie și nu mai există varianta jocului rezultatelor altor partide din faza grupei competiției.

Suporterii FCSB au o singură întrebare pe buze: până unde poate ajunge echipa pregătită de Elias Charalambous și de Mihai Pintilii. La începutul campaniei, puțini dădeau FCSB-ului mari șanse de a prinde primele 24 de locuri în marea grupă a Europa League. Cu adversari ca Manchester United, Glasgow Rangers, Olympiakos, PAOK Salonic și Hoffenheim puțini credeau că se vor scoate puncte suficiente să prindă Top 24. Nici cu Midtjylland nu exista un optimism prea mare, chiar dacă meciul urma să se joace la București. Însă având în memorie pățaniile din ultima vreme ale echipele românești cu cele daneze, puțini sperau la o victorie. Singurele meciuri abordabile au fost considerate cele cu letonii de la RFS Riga, chiar primul din faza grupei UEL, și deplasarea de la Qarabag. „Primele și ultimele puncte pentru FCSB. Poate în Azerbaidjan să mai ciupească un punct”, se spunea după victoria lejeră cu letonii. Totuși, bilanțul a fost unul excelent: patru victorii, două egaluri și două înfrângeri, care i-au poziționat pe bucureșteni pe locul 11 al clasamentului general și i-au asigurat statutul de favorită în 16-mi.

Mai mult, cu puțin noroc în meciul cu Olympiacos de la București putea urca chiar în primele 8. „Este foarte bine așa cum s-au aranjat lucrurile. Uite, am ocazia să mai jucăm un meci cu stadionul plin în 16-imi, și, pe urmă, încă unul în optimi. Asta înseamnă bani. Multe milioane de euro numai din bilete. Mai vin și primele de performanță, or să mai vină și alții de la UEFA din market share, și pentru că doar noi am jucat în Europa, nu-i împărțim cu nimeni”, a declarat mulțumit Gigi Becali.

Îl mai învinge o dată pe Răzvan Lucescu?

Victoria de pe 3 octombrie de la Salonic cu aceeași PAOK a fost și surprinzătoare, și ciudată. FCSB a jucat aproape o repriză în 10 oameni, după eliminarea lui Darius Olaru, însă echipa lui Lucescu jr nu a reușit nici măcar să pună în mare pericol poarta lui Târnovanu. „Este o eclipsă de formă la PAOK, dar ne vom reveni”, declara Răzvan Lucescu. Până la urmă și PAOK s-a calificat în 16-imi și i-a ieșit din nou în cale FCSB. Ambianța va fi aceeași, stadionul va fi iar un vulcan, însă se va juca la fel? Gigi Becali este optimist: „I-am bătut în 10 oameni, o să-i batem din nou”. Însă datele problemei sunt altele acum. Dubla este „care pe care” și dacă pățești un rezultat neplăcut diseară ai la dispoziție doar un meci să forțezi calificarea în optimi. Ambele echipe au arătat o formă destul de bună în ultima vreme. FCSB a revenit în fruntea clasamentului Ligii 1 și este îndreptățită să creadă în păstrarea titlului. PAOK se menține în Top 4 grec, însă titlul pare departe în acest sezon.

Fanii pariază din nou

pe Bîrligea

Omul momentului la FCSB rămâne Bîrligea. În absența lui Olaru, vârful de atac a fost în ultimele meciuri locomotiva echipei. Chiar și cu Manchester United a fost singurul care a reușit să fie periculos. Diseară va trebui să facă foarte mult și munca de jos, să ajute apărarea, însă în atac va avea nevoie de pase utile. Va simți lipsa lui Olaru, principalul lui servant. Va reuși Cisotti, noua achiziție de la Galați „să fie Olaru”? Până acum italianul a arătat că s-a acomodat destul de bine la FCSB și că poate colabora bine cu Bîrligea. „Cu PAOK va intra bara lui Bîrligea din meciul cu Manchester United. Așteptăm pase bune pentru el de la Cisotti, Tănase, Șut. Bîrligea trebuie jucat, că după aceea se descurcă el. În el ne punem toată baza”, au scris suporterii FCSB pe rețelele sociale.