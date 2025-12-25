Povestea globurilor de Crăciun: tradiția de sute de ani care a început cu mere și nuci

La început, pomul de Crăciun era împodobit cu obiecte simple, naturale, care aveau o puternică semnificație simbolică.

Originile tradiției bradului de Crăciun

Istoricii arată că tradiția decorării bradului a apărut în spațiul german, unde oamenii obișnuiau să împodobească copacii după ce aceștia își pierdeau frunzele. Gestul simboliza speranța revenirii primăverii și a vieții, într-o perioadă a anului dominată de frig și întuneric.

Primele podoabe nu erau deloc sofisticate. Fructele, nucile și elementele naturale erau cele mai des folosite, fiind la îndemâna tuturor.

Cum arătau primele ornamente de Crăciun

Documentele istorice arată că, în jurul anului 1605, brazii au început să fie aduși în interiorul caselor de Crăciun. Aceștia erau decorați cu:

fructe, în special mere,

nuci,

trandafiri din hârtie,

lumânări,

fâșii de hârtie și alte obiecte simple.

Această practică s-a răspândit rapid în teritoriile germane, devenind tot mai populară.

Tradiția ajunge în America

În secolul al XIX-lea, imigranții germani au dus obiceiul și peste Ocean, în Statele Unite. Acolo, tradiția a fost adaptată în funcție de resursele disponibile. Pomii de Crăciun erau împodobiți cu șiraguri de floricele de porumb, merișoare, hârtie colorată, folie metalică sau lumânări, fiecare familie folosind ce avea la îndemână.

Apariția globurilor de Crăciun

Globurile de Crăciun, așa cum le cunoaștem astăzi, au apărut tot în Germania. În anii 1800, meșterul Hans Greiner a început să producă globuri din sticlă suflată, cunoscute sub numele de baubles. Acestea au fost primele ornamente realizate în serie și au devenit rapid populare.

La finalul secolului al XIX-lea, antreprenorul american F.W. Woolworth a contribuit decisiv la răspândirea globurilor în SUA, vânzările ajungând la milioane de dolari anual.

Forma rotundă a globurilor nu este întâmplătoare, ci amintește de fructele și nucile care decorau inițial bradul. Ulterior, apariția materialelor plastice și a tehnicilor moderne de producție a permis realizarea unor ornamente în forme și dimensiuni variate.

Alte ornamente și semnificația lor

Pe lângă globuri, multe alte decorațiuni au devenit simboluri ale Crăciunului.

Steaua din vârful bradului reprezintă steaua de la Betleem, cea care i-a călăuzit pe cei trei magi către Pruncul Iisus.

Bastonașele dulci (candy cane) au apărut tot în Germania, în jurul anului 1670. Se spune că au fost create pentru a-i ține ocupați pe copii în timpul slujbelor religioase. Forma de „J” simbolizează toiagul ciobanilor, iar mai târziu li s-au adăugat dungile roșii și aroma de mentă, cu semnificații religioase legate de sacrificiu și purificare.

Îngerii, folosiți frecvent ca decorațiuni sau în vârful bradului, simbolizează vestitorii nașterii lui Iisus sau ideea de protecție și lumină divină.

De la simbol la tradiție globală

De-a lungul secolelor, decorarea bradului de Crăciun a evoluat de la un ritual simplu, bazat pe elemente naturale, la o tradiție complexă, plină de culoare și simbolism. Chiar dacă formele s-au schimbat, esența a rămas aceeași: bucuria, speranța și dorința de a aduce lumină în cea mai întunecată perioadă a anului, scrie a1.ro