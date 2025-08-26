FCSB are un început de sezon groaznic. Alta este treaba când ești sigur în toamna europeană

„Pentru mine fie că e Europa, fie că e Conference nu este nicio diferență. Eu tot atâția bani iau. Diferența este la ei, la jucători. Dacă ajung în Europa iau 200.000 de euro primă. Dacă ajung în Conference iau doar 30.000. Dacă vor să iar primele alea mari, să tragă să ajungă în Europa League!”, a declarat patronul FCSB.

Spre deosebire de CFR Cluj, la FCSB nu poate exista niciodată o atmosferă ostilă antrenorului în vestiar. La FCSB se știe cine ia toate deciziile, cine face schimbările la pauză, cine face transferurile și cine are ultimul cuvânt în alcătuirea echipei. Iar regula nemișcării în front este de neclintit. Oricine a comentat sau „a mai făcut fițe”, după cum spune Gigi Becali, a fost trecut imediat pe linie moartă și scos din echipă. „Nu vreau opoziție în echipă. Ce e aia opoziție la FCSB. Adică să nu faci ce spune patronul? Nu există așa ceva”, descrie acesta.

Totuși nu este inexplicabil acest început slab de sezon. Achizițiile din această vară n-au adus nimic în plus ca valoare. Alibec, în care s-au pus mari speranțe, este departe de forma pe care a avut-o. Nici revenirile lui Olaru, Octavian Popescu și Lixandru după accidentări nu sunt consistente. Doar achiziția de ultimă oră a lui Mamadou Thiam, de la U Cluj, pare să fie inspirată. Însă să acumulezi doar 5 puncte în 7 meciuri... să pierzi acasă cu FC Argeș și Unirea Slobozia, să ai o singură victorie, și aia chinuită, obținută norocos în prelungiri cu Hermannstadt. Desigur, preocuparea este cupele europene iar FCSB are șanse bune să prindă din nou Europa League, și să încaseze din nou milioanele de la UEFA.