Adrien Rabiot, noua achiziție a lui AC Milan, după ce s-a bătut cu Jonathan Rowe

El ar putea să-l întâlnească pe teren chiar pe fostul coleg cu care s-a bătut, Jonathan Rowe, acum la Bologna.

Adrien Rabiot este oficial jucătorul lui AC Milan.

Rossonerii au plătit aproximativ 10 milioane de euro către Olympique Marseille, iar mijlocașul de 30 de ani a semnat un contract pe trei sezoane, revenind în Italia la un an după ce părăsise Juventus ca jucător liber de contract, scrie Associated Press.

Mutarea vine după un episod tensionat la începutul lunii august, când Rabiot și Jonathan Rowe, atacant englez de 21 de ani, s-au certat și au ajuns la bătaie în vestiar, imediat după eșecul cu Rennes din deschiderea sezonului Ligue 1.

Amândoi au fost îndepărtați de la Marseille, iar Rowe s-a transferat între timp la Bologna.

Întâlnirea dintre cei doi ar putea avea loc chiar pe 14 septembrie, în Serie A, la meciul dintre AC Milan și Bologna, programat imediat după pauza internațională.

Rabiot, care a câștigat un titlu în Serie A, două Cupe ale Italiei și o Supercupă în cei cinci ani la Juventus, se va reuni la Milan cu Massimiliano Allegri, antrenorul sub comanda căruia a evoluat la Torino.

(sursa: Mediafax)