Cu Budescu la psihologul Hagi

După scandalul pe care l-a avut cu antrenorul Petrolului se bănuia că Budescu a decis că „gata”, o lasă cu fotbalul, în ciuda declarațiilor lui că vrea să joace, că nu și-a spus ultimul cuvânt, că vrea să joace cu plăcere. Cu destule kilograme în plus cum este în acest moment, nimeni nu credea că „Budi” mai poate prinde o echipă mai sus de Liga 2. Totuși, cineva vede la el ceva ce nimeni nu vede, Gheorghe Hagi. Mai mult, „Regele” ridică ștacheta așteptărilor la nivelul maxim: „El știe de mai mult timp că vreau să lucrăm împreună. Budescu este exact ce ne lipsea la Farul. Am dorit de mult să lucrez cu el. L-am vrut pentru că e numărul 10 care ne lipsea, care poate să facă diferența. El trebuie să fie încrezător și ambițios. Să își dorească să facă lucruri, să fie în formă. Budescu e un jucător extraordinar. Budescu și Alibec vor juca împreună”.

În fapt, cam asta era și ideea. Alibec avea nevoie de o nouă motivație, de un pasator precis, cu viziune, pe poziție viitoare, pentru a reveni la nivelul de anul trecut, iar pasele și lansările venite de la „Budi” l-ar revitaliza pe Denis Alibec și vor colabora așa cum o făceau și în perioada lor de glorie de la Astra.

Ce face cu kilogramele în plus

Problema lui Budescu este greutatea. Este vizibil că are multe kilograme în plus. De altfel suporterii de la Petrolul glumeau în tribune: „Cred că magazionerul face special mișto de Budescu. După ce se vede cât e de durduliu îi mai dă și tricou de joc cu 2-3 numere mai mic, ca să se vadă «colăceii»”.

Hagi nu este la primul experiment cu un decar cu câteva kilograme în plus. Eric de Oliveira este celălalt exemplu. În dorința lui supremă de a avea un „număr 10” în echipă l-a adus pe Eric deși și acesta era „grăsuț”. În sezonul 2017-2018 Eric a jucat în 20 de meciuri și a marcat 7 goluri, iar Viitorul a cucerit titlul de campioană, și cu Eric, care era în parametrii de greutate. A plecat un an „pentru bani” în Qatar, dar s-a întors, în 2019, din nou cu kilograme în plus în cantonamentul de la Ovidiu. Hagi a încercat iar terapia, Eric a marcat 8 goluri în 12 meciuri, însă Hagi nu i-a mai răbdat surplusul de kilograme.

Cum ar arăta Farul cu Budescu

Deși Hagi a folosit în ultima vreme o așezare pe teren 4-3-3, cu venirea lui Budescu ar putea-o schimba și în 4-4-2, cu Budescu, Băluță, Nedelcu și Grameni la mijloc și cu Alibec și Mazilu în atac. Enumerându-i doar pe acești șase jucători, Farul ar avea, de departe, cea mai bună linie de mijloc și cel mai bun atac din Liga 1. Rămâne de văzut cât timp va rezista Budescu pe teren la efortul pe care îl cere Hagi din partea jucătorilor lui.

Pregătit de meciul cu Flora Tallinn

Oficialii Farului l-au inclus deja pe Budescu pe lista UEFA în vederea dublei din turul 3 al Conference League cu estonienii de la Flora Tallinn, primul meci joi, 10 august, iar returul pe 17 august. Din ce au declarat amândoi, este posibil ca Hagi să-l introducă pe teren pe Budescu chiar în ambele meciuri în ultimele 15-20 de minute.

Am numai gânduri bune. Am venit să joc fotbal, să câștigăm cât mai multe meciuri și să ne îndeplinim obiectivele. Am fost dorit. Am vorbit cu Mister și nu am ezitat. A fost prima opțiune pentru mine. Cu Denis m-am înțeles foarte bine în trecut și sperăm să o facem și acum. Îmi propun să ajungem în play-off și să ajungem în Conference League cât mai departe. Este o provocare destul de mare pentru mine și sper să ne îndeplinim obiectivele anul acesta. Mă gândesc la ce fac la echipa de club și apoi vom vedea la echipa națională.

Constantin Budescu

››› Vezi galeria foto ‹‹‹