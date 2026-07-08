Craiova visează la Liga Campionilor. Primul examen nu permite niciun pas greșit

Primul obstacol pare accesibil. Campioana Belarusului, ML Vitebsk, își dispută meciurile de acasă pe teren neutru, în Ungaria, iar oltenii pornesc favoriți și sunt cotați cu prima șansă la calificare. Doar că Universitatea Craiova are un talent aparte de a transforma adversarii modești în povești de groază. În ultimii ani, oltenii au colecționat suficiente dezamăgiri în fața unor echipe din anonimatul fotbalului est-european încât orice optimism trebuie privit cu măsură.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Teoretic, diferența de valoare ar trebui să fie evidentă. Practic, Craiova are obligația să demonstreze pe teren că declarațiile din această vară nu au fost doar exerciții de imagine.

Baiaram vrea „la mai bine”. Ar fi momentul să și demonstreze

Ștefan Baiaram susține că și-a făcut datoria față de Universitatea și că merită un transfer „la mai bine”. Declarația sună frumos și foarte arogant. Pe vremuri, marii fotbaliști ai Craiovei, ca Ilie Balaci, Ștefănescu, Irimescu, Cârțu, își doreau să fie idolii orașului, acesta era „cel mai bine”. Fotbalul însă cere argumente.

Dacă îți dorești un campionat mai puternic, primul pas este să demonstrezi că poți domina meciurile din preliminariile cupelor europene. Pentru că una este să visezi la un transfer important și alta este să ajungi acolo doar pentru a privi meciurile de pe banca de rezerve.

Baiaram are ocazia perfectă să-și susțină cu fapte ambițiile. Un parcurs european bun îi poate aduce exact vizibilitatea pe care și-o dorește. În schimb, o nouă eliminare prematură ar confirma că între declarații și realitate există încă o diferență considerabilă. Iar Universitatea are nevoie de el. Nu pentru statistici personale, ci pentru a ajunge într-o grupă europeană. Chiar și Conference League reprezintă o investiție excelentă în viitorul clubului. Punctele adunate în clasamentul UEFA înseamnă, peste câțiva ani, adversari mai accesibili și șanse mai mari de calificare. Astăzi, Craiova profită încă de coeficientul României, însă din tururile următoare va trebui să se descurce aproape exclusiv pe propriile rezultate.

Rotaru a promis o echipă mai puternică. S-o vedem

Patronul Mihai Rotaru a repetat în această vară că lotul este mai valoros și că Universitatea trebuie să confirme în Europa.

Nicușor Bancu ar trebui să decidă, în sfârșit, dacă este fundaș sau mijlocaș și, odată cu această alegere, poate va renunța și la gafele care îi apar inexplicabil în joc. Nu ar strica nici să-și amintească faptul că, odinioară, centra printre cei mai bine din Superligă.

Alex Cicâldău trebuie să arate măcar din când în când că a trecut pe la Galatasaray și că experiența acumulată acolo nu a rămas doar în CV.

Cele mai mari speranțe se leagă însă de David Matei. Puștiul adus de la Steaua este considerat de mulți specialiști cel mai mare talent al Craiovei din ultimii ani și deja a intrat în circuitul echipei naționale. Suporterii îl văd omul care poate face diferența. Mihai Rotaru îl vede, probabil, și ca pe următorul transfer important al clubului.

Important este ca Matei să nu cadă în capcana în care au intrat alți jucători talentați ai Craiovei. Andrei Ivan, Alexandru Mitriță sau chiar Baiaram au părut uneori mai preocupați de imagine decât de constanța din teren. Până acum, David Matei a rămas modest și acesta este poate cel mai mare câștig al său.

U Cluj are un examen greu, dar nu imposibil

Universitatea Cluj începe aventura europeană o zi mai târziu și, spre deosebire de Craiova, nu beneficiază de un adversar accesibil. Vicecampioana României întâlnește Dinamo Kiev, într-un meci disputat în Polonia, iar calificarea pare deschisă oricărui rezultat.

Numele lui Dinamo Kiev impresionează încă, însă realitatea este diferită față de anii în care ucrainenii ajungeau constant în fazele eliminatorii ale cupelor europene. Războiul a afectat inevitabil clubul. Lipsa meciurilor disputate acasă, exilul permanent prin Polonia și Ungaria și dificultățile din ultimii ani și-au pus amprenta asupra echipei. Sezonul trecut, Dinamo a avut un parcurs jalnic, inclusiv în Conference League.

Dacă va trece de acest obstacol, Universitatea ar putea da peste PAOK Salonic, fosta echipă a lui Răzvan Lucescu. Nici grecii nu traversează cea mai liniștită perioadă, conflictele interne afectând serios stabilitatea clubului după plecarea tehnicianului român.

Bergodi are soluții și motive să creadă

Cristiano Bergodi nu se va putea baza pe Lukic, în concediu după participarea la Campionatul Mondial, însă lotul a fost întărit inteligent. Friday Adams, venit de la FC Botoșani, este un fotbalist cu execuții spectaculoase și un bun unu contra unu. Marius Ștefănescu s-a întors în fotbalul românesc cu experiența acumulată în străinătate, iar Aliev Alibek, transferat de la rivala CFR, oferă o variantă interesantă pentru ofensivă. Alături de ei, veteranii Chipciu și Nistor și proaspătul internațional Coubiș, care a făcut o bună impresie și sezonul trecut.

U Cluj nu pornește favorită, dar nici victimă sigură. Tocmai lipsa presiunii poate deveni cel mai mare avantaj al unei echipe care și-a construit identitatea prin disciplină, organizare și realism.

Sesiunea din iulie

Craiova are obligația să confirme investițiile, discursurile și pretențiile de mare putere a fotbalului românesc. Pentru olteni nu mai sunt suficiente promisiunile și explicațiile de după eliminări. A venit timpul rezultatelor.

U Cluj pornește cu mai puțin zgomot și cu mai puține declarații spectaculoase. Iar uneori tocmai asta reprezintă cea mai bună strategie în Europa: să vorbești mai puțin înainte și să lași calificarea să vorbească după.