Rețeaua socială X lansează conturile plătite

Produsul lansat de rețeaua X care este gratuit, dar rezervat deținătorilor unui cont premium plătit în Statele Unite, include un card de retragere Visa și oferă o rată a dobânzii de până la 6%, potrivit unui comunicat de presă, relatează Le Figaro.

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Conturile sunt găzduite din punct de vedere tehnic de Cross River Bank, o bancă din New Jersey specializată în servicii pentru companii fintech - afaceri inovatoare din sectorul financiar online. Banca este înregistrată la autoritatea de reglementare bancară din SUA, FDIC, și, ca atare, beneficiază de o asigurare a depozitelor de până la 250.000 de dolari per client. Printr-un mecanism care distribuie fonduri între mai multe bănci membre din aceeași rețea, X poate chiar garanta depozite de până la 10 milioane de dolari per utilizator.

Deținătorii de conturi de depozit X vor avea, de asemenea, opțiunea de a efectua plăți instantanee și gratuite către alți utilizatori ai platformei. Cross River prezintă contul și caracteristicile sale ca o premieră pentru o rețea socială din Statele Unite.

Achizițiile și plățile pe Facebook, Snapchat și TikTok, în special pentru vânzările online și monetizarea conținutului, sunt procesate prin PayPal sau filiala sa Hyperwallet, sau printr-un cont bancar tradițional, care nu face parte din oferta Meta. Serviciile de mesagerie ale Meta, WhatsApp și Messenger, care nu sunt strict rețele sociale, includ un sistem de plată peer-to-peer.

De la achiziționarea Twitter (acum X) în octombrie 2022, Elon Musk a urmărit să o transforme într-o aplicație universală, inspirată de platformele chinezești precum WeChat, de la grupul Tencent.

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(sursa: Mediafax)