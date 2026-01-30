Dinamo și Petrolul, egal pe Arcul de Triumf

Dinamo a dominat în prima repriză și a avut mai multe ocazii la poarta adversă, însă la pauză tabela indica tot 0-0.

Gazdele au deschis scorul în minutul 64, prin Danny Armstrong, la 10 minute după ce a fost introdus în teren de Zeljko Kopic.

Petrolul a egalat în minutul 82, prin Gicu Grozav, după o gafă a portarului Devis Epassy.

Dinamo ocupă locul 3 după 24 de meciuri, cu 45 de puncte, iar Petrolul este pe 12, cu 21 de puncte.

Echipele de start

Dinamo: Epassy – Sivis, K. Boateng, Stoinov, Opruț – Gnahore, Mărginean, Cîrjan – Soro, Karamoko, Musi;

Rezerve: Roșca – Milanov, Mazilu, C. Mihai, Tarbă, Caragea, Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, Armstrong, Al. Pop;

Antrenor Zeljko Kopic

Petrolul: Bălbărău – Ignat, Guilherme, Roche – Ricardinho, Dulca, Jyry, A. Dumitrescu – R. Pop, Chică-Roșă, V. Gheorghe;

Rezerve: Krell – Papp, Prce, Diogo Rodrigues, Grozav, Hanca, Boțogan, Dumitrache, D. Paraschiv, Dongmo, Manolache

Antrenor Eugen Neagoe

(sursa: Mediafax)