FC Hermannstadt pierde acasă: 1-3 cu Oțelul Galați

În minutul 14, când Selimovic l-a lovit pe Iacob și a primit cartonaș roșu după consultarea VAR.

Surprinzător, sibienii au reușit să deschidă scorul chiar în faza următoare eliminării, prin Karo, care a trimis mingea cu capul sub bara transversală după o centrare.

Avantajul numeric nu a intimidat vizitatorii, care au restabilit egalitatea în minutul 39 prin Pereira Araujo, autorul unei reluări spectacular executate din cădere.

După pauză, gălățenii au preluat conducerea în minutul 57, când Andrezinho a finalizat simplu de la distanță mică.

Verdictul final a venit în minutul 72, când Conrado a transformat impecabil o lovitură de la 11 metri.

(sursa: Mediafax)