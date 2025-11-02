x close
FC Hermannstadt pierde acasă: 1-3 cu Oțelul Galați

de Redacția Jurnalul    |    02 Noi 2025   •   20:09
FC Hermannstadt a fost învinsă pe propriul teren, 1-3 de Oțelul Galați, într-o partidă spectaculoasă din etapa 15 a Superligii, în care gazdele au evoluat aproape întreg meciul cu un jucător mai puțin.

În minutul 14, când Selimovic l-a lovit pe Iacob și a primit cartonaș roșu după consultarea VAR.

Surprinzător, sibienii au reușit să deschidă scorul chiar în faza următoare eliminării, prin Karo, care a trimis mingea cu capul sub bara transversală după o centrare.

Avantajul numeric nu a intimidat vizitatorii, care au restabilit egalitatea în minutul 39 prin Pereira Araujo, autorul unei reluări spectacular executate din cădere.

După pauză, gălățenii au preluat conducerea în minutul 57, când Andrezinho a finalizat simplu de la distanță mică.

Verdictul final a venit în minutul 72, când Conrado a transformat impecabil o lovitură de la 11 metri.

 

