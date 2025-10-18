FCSB a mâncat bătaie de la ultima clasată

Partida Metaloglobus București-FCSB s-a încheiat cu victoria surprinzătoare a gazdelor, scor 2-1. Florin Tănase a deschis scorul în minutul 34 prin lovitură de la 11 metri. Asta după ce cu câteva minute înainte gazdele avuseseră un penalti anulat cu ajutorul sistemului VAR pentru poziție de ofsaid. Olandezul Desley Ubbink a restabilit egalarea în minutul 48, iar Dragoș Huiban a făcut 2-1 pentru Metaloglobus, în minutul 54, tot din penalti.

Metaloglobus a obținut prima victorie din acest sezon, dar a rămas pe ultimul loc în clasament având doar 6 puncte. Și criza de la FCSB se adâncește. După 13 meciuri, campioana are 13 puncte și se află pe locul 12.

Tot sâmbătă s-au desfășurat partidele U Cluj-FC Botoșani, scor 0-2, și Univ.Craiova-Unirea Slobozia 3-1. În urma acestor rezultate, FC Botoșani și-a asigurat poziția de lider în Superliga de fotbal pentru încă minimum o etapă. La doar un punct în urma moldovenilor se află Univ. Craiova.

Vineri, în prima partidă a etapei Farul Constanța și FC Argeș au încheiat la egalitate, scor 0-0.

