FCSB, victorie categorică în fața Metaloglobus

Campioana en-titre a deschis rapid scorul, în minutul 6, prin Bîrligea, însă oaspeții au egalat aproape imediat, prin Huiban (7).

FCSB a revenit în avantaj în minutul 26, când Darius Olaru a deviat în plasă șutul lui Pantea.

În partea secundă, David Miculescu (51) și Juri Cisotti (78) au majorat diferența, stabilind scorul final.

Partida s-a complicat pentru Metaloglobus în minutul 53, când Mike Cestor a fost eliminat pentru cumul de cartonașe galbene, lăsându-și echipa în inferioritate numerică într-un moment în care diferența era de două goluri.

În urma succesului, FCSB ajunge la 43 de puncte și urcă pe locul 7 în clasament. Se află la trei puncte de poziția a șasea, ultima care asigură prezența în play-off, ocupată în prezent de FC Argeș Pitești.

Cu două etape rămase din sezonul regulat, roș-albaștrii mai au de jucat cu UTA Arad (deplasare) și FC Universitatea Cluj (acasă).

Metaloglobus a ajuns la 21 de înfrângeri, având doar 11 puncte și ocupând ultimul loc în clasament, al 16-lea.

(sursa: Mediafax)