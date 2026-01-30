Gigi Becali dă lovitura: Cum a ajuns FCSB la încasări de 10 milioane de euro din Europa League

Echipa a obținut 2,8 milioane de euro pentru participarea în tururile preliminare, la care s-au adăugat 4,3 milioane de euro pentru calificarea în faza principală a competiției. Fiecare victorie din grupă a fost recompensată cu 450.000 de euro, iar un rezultat de egalitate a adus 150.000 de euro.

La aceste sume s-au adăugat veniturile provenite din market pool, coeficientul UEFA și vânzarea biletelor. Potrivit estimărilor patronului clubului, totalul câștigurilor se apropie de 10 milioane de euro.

Ce spune Gigi Becali

Gigi Becali a confirmat suma după partida disputată cu Dinamo Zagreb, declarându-se mulțumit de beneficiile financiare generate de participarea în cupele europene.

“Sunt mulțumit de bani, asta i-am zis și lui Mihai (Stoica). Am câștigat bani, sunt mulțumit. Am luat vreo 10 milioane, am adus banii în țara mea. Mă mândresc, că i-am băgat în circuitul economic al țării mele. Am scos vreo trei milioane, erau mulți bani, nu-i iau, îi las acolo. Nu sunt tot ai mei? Îi iau când vreau. Or fi vreo 12-13 în contabilitate. Eu sunt caz fericit. Nu știu cum fac Rotaru și Șucu, sunt eroi. Eu am încasat milioane, vreo 20. Ăia cum fac? Rotaru și Șucu trebuie să bage de la ei. Cum fac ăia, săracii? Am început să-i compătimesc. Eu sunt om de afaceri, e adevărat că nu am nevoie să-i scot, FCSB costă minim 200 de milioane. Am de recuperat vreo 6, plus 10 milioane dinainte, dar acum face 200 de milioane”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.