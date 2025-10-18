Ioan Ovidiu Sabău a demisionat de la Universitatea Cluj

''În urma solicitării formulate în această seară de antrenorul Ioan Ovidiu Sabău, FC Universitatea Cluj a acceptat rezilierea, pe cale amiabilă, a contractului. Decizia luată de comun acord urmează să fie formalizată în cel mai scurt timp.

FC Universitatea Cluj îi mulţumeşte lui Ioan Ovidiu Sabău pentru munca depusă la club în acest mandat, încununată cu calificarea în Conference League la finalul sezonului trecut'', se arată în comunicatul clubului.



Universitatea Cluj a pierdut sâmbătă cu 0-2 meciul cu FC Botoşani, pe Cluj Arena, în etapa a 13-a a Superligii.



''U'' a adunat doar două puncte în ultimele cinci etape.

