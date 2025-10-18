Ioan Ovidiu Sabău a demisionat de la Universitatea Cluj

x close
de Redacția Jurnalul    |    18 Oct 2025   •   20:41
Ioan Ovidiu Sabău a demisionat din funcţia de antrenor principal al echipei de fotbal Universitatea Cluj, a anunţat clubul, sâmbătă seara, pe pagina sa de Facebook.

''În urma solicitării formulate în această seară de antrenorul Ioan Ovidiu Sabău, FC Universitatea Cluj a acceptat rezilierea, pe cale amiabilă, a contractului. Decizia luată de comun acord urmează să fie formalizată în cel mai scurt timp.
FC Universitatea Cluj îi mulţumeşte lui Ioan Ovidiu Sabău pentru munca depusă la club în acest mandat, încununată cu calificarea în Conference League la finalul sezonului trecut'', se arată în comunicatul clubului.

Universitatea Cluj a pierdut sâmbătă cu 0-2 meciul cu FC Botoşani, pe Cluj Arena, în etapa a 13-a a Superligii.

''U'' a adunat doar două puncte în ultimele cinci etape.
Sursa: AGERPRES

Subiecte în articol: universitatea cluj ioan ovidiu sabau
