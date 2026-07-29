Liga 1: Două etape jucate ca-n vacanță, pe șezlong

Există, totuși, o excepție. Bosniacul Jovo Lukic. Omul și-a scurtat vacanța după Campionatul Mondial, s-a întors mai repede la U Cluj pentru a ajuta echipa în cupele europene și, probabil, pentru a-și ajuta și propriul CV înaintea unui eventual transfer.

Indiferent de motiv, atitudinea lui merită remarcată. Într-un campionat în care mulți încă aleargă ca și cum și-ar căuta șezlongul de pe plajă, Lukic aleargă după fiecare minge. Nu știm încă dacă golul de 2-2 din dubla cu Brann va însemna calificare sau doar o statistică frumoasă. Dar știm că acel gol a păstrat vie speranța clujenilor și a demonstrat că există măcar un jucător care tratează începutul sezonului ca pe începutul sezonului.

În rest, Superliga pare blocată într-o lungă perioadă de acomodare.

FCSB are două victorii în cont, dar jocul nu sperie pe nimeni. Campioana câștigă mai degrabă din inerție și din valoarea lotului decât prin fotbalul pe care îl produce. Pentru o echipă care visează la grupele europene, motorul încă merge în relanti.

La Craiova, entuziasmul pentru titlul din sezonul trecut a fost înlocuit prea repede de un 1-5 cu Dinamo. Un duș rece care arată că trofeele se câștigă într-un sezon, nu și în următorul.

Rapid încearcă să implementeze filosofia lui Daniel Pancu: pase din prima, ritm, verticalitate. Numai că, de multe ori, viteza este mai mare decât precizia. Mingea circulă atât de repede, încât ajunge în tribună înainte să afle atacanții unde trebuia să fie.

Farul încearcă să învețe alfabetul fotbalului lui Ioan Ovidiu Sabău. Procesul cere timp, iar timpul, în Liga 1, este marfa cea mai scumpă.

La Sepsi și Csikszereda ai uneori impresia că preocuparea principală este să nu se întrerupă finanțarea de la Budapesta. Fotbalul poate aștepta și etapa viitoare.

FC Voluntari pare încă în faza existențială a sezonului. Nu încearcă să evite retrogradarea, nu pare să atace play-off-ul. Mai întâi încearcă să afle ce caută în Liga 1.

Iar FC Botoșani își păstrează identitatea. Dacă ar exista un trofeu pentru egaluri, moldovenii ar avea deja loc în vitrină pentru el.

Primele două etape nu au produs încă revelații, ci doar confirmarea că multe echipe tratează luna iulie ca pe o prelungire a vacanței. Cupele europene însă nu au răbdare. Nici campionatul. Iar dacă un bosniac venit direct de la Campionatul Mondial poate să fie cel mai implicat om de pe teren, poate că problema nu este oboseala. Ci concediul din capul multora.