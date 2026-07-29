Canicula se extinde în toată țara. Temperaturile urca până la 39 de grade

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o informare meteorologică valabilă în perioada 30 iulie, ora 10:00 – 3 august, ora 10:00, privind un val de căldură în extindere, caniculă, disconfort termic accentuat și nopți tropicale.

Potrivit meteorologilor, valul de căldură se va intensifica treptat, în special în regiunile vestice și sud-vestice, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități.

Canicula va afecta Banatul, Crișana și local Oltenia, iar spre finalul săptămânii se va extinde în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și izolat în zonele de câmpie din celelalte regiuni ale țării.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade Celsius, însă în Câmpia de Vest valorile vor urca până la 38-39 de grade în zilele de vineri, sâmbătă și duminică.

De asemenea, în vestul și sud-vestul țării sunt prognozate nopți tropicale, cu temperaturi minime în jurul a 20 de grade, iar în Dealurile de Vest valorile nocturne vor ajunge la 22-24 de grade.

Meteorologii avertizează că episodul de căldură va continua și în săptămâna 3-9 august, când se va intensifica și va determina instalarea caniculei pe arii extinse, însoțită de un disconfort termic ridicat.

În același timp, ANM a emis o atenționare Cod galben de caniculă, valabilă de joi, 30 iulie, ora 10:00, până vineri, 31 iulie, ora 10:00, pentru județele Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare.

În aceste județe, temperaturile maxime vor atinge 34-37 de grade, indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar pe arii restrânse se vor înregistra nopți tropicale, cu minime în jurul valorii de 20 de grade.

(sursa: Mediafax)