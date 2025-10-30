Pregătiri pentru meciurile decisive cu Bosnia și San Marino de pe 15 și 18 noiembrie. Lucescu, cu ochii pe Liga 1

Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Bosnia și San Marino din luna noiembrie. În acest weekend va decide și ce jucători din campionatul intern va chema la lot. Și are câteva meciuri în care s-ar putea edifica asupra formei de moment a celor care evoluează în țară, iar Universitatea Craiova - Rapid, Dinamo - CFR Cluj și „U” Cluj - FCSB sunt duelurile cu cea mai mare densitate de selecționabili. „Așa cum a făcut naveta în Europa vara asta să vadă jucătorii tineri la EURO U21, va face naveta și în acest weekend, la Craiova, București și Cluj să vadă jucătorii pe viu. Așa procedează mereu Mircea Lucescu. Vrea să simtă la fața locului pulsul jucătorilor”, a spus Mihai Stoichiță.

Mulți vizați, puțini aleși

Principala preocupare a selecționerului este forma de moment a jucătorilor din Liga 1. „Il Luce” a declarat în mai multe rânduri că obiectivul lui în construcția echipei naționale este promovarea cât mai multor fotbaliști din campionatul intern. Din păcate, însă, FCSB și CFR Cluj, echipele care ar putea furniza cei mai mulți internaționali, trec printr-un declin și, cu câteva excepții, nu sunt prea multe soluții viabile. De la FCSB doar Bîrligea, Florin Tănase și Târnovanu s-au ridicat la un nivel demn de selecționare, în timp de Olaru, Șut, Alibec sunt departe de ce au arătat în trecut. În plus, Mihai Popescu, accidentat grav la genunchi, este ieșit din calcule, iar Miculescu, accidentat la națională la convocarea trecută, abia a revenit pe teren.

CFR Cluj suferă cel mai mult. Echipa e prăbușită iar în lot domină haosul. Noua conducere speră să liniștească urgent atmosfera din vestiar prin numirea lui Daniel Pancu pe bancă, însă greu de ridicat foarte repede moralul unor jucători ca Păun, Fică sau Biliboc, pe care Mircea Lucescu i-a urmărit atent, după începutul slab de sezon.

Mai este și cazul special al vedetei Louis Munteanu. Acesta este inactiv în ultimele două săptămâni. O situație mai mult decât ciudată la un jucător de 23 de ani. Asta spune multe despre seriozitatea lui. Ținut în brațe de patronul Nelu Varga și apărat de pretențiile conducerii clubului, „sub 17 milioane de euro nu-l transferăm”, Louis Munteanu poate avea același destin ca Octavian Popescu, care a fost și el ultraevaluat de Gigi Becali la zeci de milioane de euro.

În aceste condiții, variantele de număr 9 pentru Mircea Lucescu rămân doar Bîrligea și Drăguș.

Baza, pe Rapid, Craiova și Dinamo?

„Nea Mircea va chema pentru joc doar jucători în formă și cu moralul bun. Va chema în lotul lărgit și jucători pe care-i are în vedere pentru viitor, însă mai mult pentru a se acomoda cu atmosfera de la lotul național”, ne-a spus o sursă din federație. Așa că selecționerul va avea un ochi în plus la meciurile Rapidului, Craiovei și Dinamo, echipe care sunt sus în clasament și jucătorii corespund cerinței lui Mircea Lucescu „au un moral bun”. De la Rapid ar putea fi chemați Dobre - jucătorul momentului în Giulești și deja acomodat cu naționala, Onea - o variantă pentru Bancu, Petrila - soluție de rezervă pentru Mihăilă, și Manea - rezervă pentru Rațiu.

La Craiova există un „caz Louis Munteanu”. Baiaram și-a descătușat mofturile aroganța față de Mirel Rădoi. Și-a cerut scuze, promite că s-a cumințit, însă nu se vede o îndreptare. La meciul Metaloglobus - Universitatea Craiova, Rădoi i-a arătat partea lui de bunăvoință și l-a folosit titular. Răspunsul lui Baiaram: a fost cel mai slab jucător de pe teren și, în cele din urmă, Mirel Rădoi a fost nevoit să-l schimbe, în minutul 86. Foarte târziu, însă Rădoi a tot crezut că Baiaram se va mobiliza și va ajuta la câștigarea meciului. Însă, în afară de Baiaram, sunt câțiva jucători care vor prinde lotul naționalei. Bancu rămâne prima opțiune ca fundaș stânga, Screciu a arătat că Lucescu se poate baza pe el, fie titular, fie introdus pe parcurs, Adrian Rus și Mogoș sunt soluții în centrul apărării. Chiar și Cicâldău ar putea reintra în circuitul naționalei.

O variantă ar putea fi și Dinamo. Zeliko Kopic a început să folosească în ultima vreme tot mai mulți jucători români, iar aceștia n-au dezamăgit, „Câinii” ar putea trimite la lot o întreagă bandă stângă: Opruț - Cîrjan - Musi. Nu neapărat să fie titulari în Bosnia, însă păstrați în lot și eventual să prindă câteva minute cu San Marino. Ar însemna un boost moral pentru ei.

Ce facem cu posturile deficitare

De la retragerea lui Răzvan Raț, postul de fundaș stânga a dat multe coșmaruri iubitorilor naționalei. De ceva vreme este bătut în cuie Bancu, acesta comițând numeroase gafe. Una din problemele lui este că nu știe nici la 32 de ani exact pe ce post ar trebui să joace. Fie fundaș stânga, fie mijlocaș, fie extremă. I s-a întâmplat de foarte multe ori, și la club, și la națională, să plece pe extremă și să uite să mai revină în apărare. În alte cazuri, visându-se mijlocaș, se trezea în mijlocul careului propriu lăsând „bulevard pe semafor verde” banda stângă. Apoi, când își aducea aminte că el este fundaș stânga uita să mai urce și în atac. Poate ar fi momentul ca pe acest post să fie testați și alți jucători. Onea și Opruț, de exemplu. Chipciu este doar o soluție de moment la cei 36 de ani. N-a jucat rău cu Austria când i-a ținut locul lui Bancu, suspendat. Rămâne totuși doar o soluție de avarie, ca și Sorescu.

Un alt post deficitar este cel de număr 10. Stanciu, revenit pe plaiuri europene, pare încă în durerile acomodării la fotbalul din Italia. A mai avut și o accidentare în urmă cu două luni, s-a mai accidentat și recent. Iar cu moralul... Genoa este pe ultimul loc în Serie A, cu 0 victorii în acest sezon. Astfel că, cel mai probabil, Mircea Lucescu nu se va baza pe el nici cu Bosnia, nici cu San Marino. Deci? Pe cine am putea folosi „decar”. Cel mai probabil pe Ianis Hagi, pentru că celelalte variante, Olaru sau Cicâldău, nu par într-o formă prea bună. Ar mai fi Moruțan, însă acesta ar putea fi preferat în banda dreaptă sau ca inter dreapta decât ca „decar” clasic, cu o libertate mai mare pe teren. Mai mult, s-a văzut o bună comunicare Hagi - Moruțan când au jucat împreună. Astfel că Hagi jr pare singura variantă însă nici el nu pare la 100% din capacitate. El a revenit abia în toamnă la ritmul de jocuri meci de meci, de când s-a transferat în Turcia, și nu este sigur de susținerea continuă a unui efort de 90 de minute în meciuri decisive. „Nu mai suntem ca pe vremuri când aveai «decari» duium în campionat. Aveai Dobrin, Iordănescu, Balaci, Dumitru... Nici nu știai pe care să-l alegi”, spune Mihai Stoichiță.

Nici la închizători nu putem spune că stăm minunat. Răzvan Marin, deși chemat la lotul lărgit, pare supărat pe selecționer că nu a fost folosit cu Austria. Celălalt Marin, Marius, trece și el printr-o scădere de formă. Varianta Șut nu pare de actualitate. Doar Screciu s-a descurcat mai bine închizător, deși la club joacă mai mult la marcaj.

Probleme sunt și în apărare. Burcă este suspendat, Mihai Popescu este accidentat... Se speră în revenirea lui Drăgușin, însă prezența lui este condiționată de Tottenham, care-l va lăsa la lot doar dacă va juca la echipa de club în acest weekend, în campionat contra celor de la Chelsea sau în etapa următoare, cu Manchester United. Sincer vorbind, este greu de crezut că vor risca londonezii cu Drăgușin și să-l bage în teren fie și câteva minute doar de dragul echipei noastre naționale. „Trebuie să-l evaluăm, să vedem în meci oficial dacă și-a revenit perfect după accidentare”, spun șefii lui Spurs. Chiar și așa, ar risca Mircea Lucescu să-l folosească pe Drăgușin, care n-a mai jucat de un an? Astfel că, cel mai probabil, perechea de fundași centrali în decisivul din Bosnia va fi Ghiță - Racovițan.

Se știe că Mircea Lucescu nu face experimente, așa că cel mai bun „11” al momentului pe care l-ar putea folosi în deplasarea din Bosnia, dacă nu mai intervin alte accidentări, ar fi cu Ionuț Radu în poartă, apoi fundașii Rațiu, Ghiță, Racovițan și Bancu, cu Dragomir, Hagi și Marius Marin la mijloc, pe benzi Man și Mihăilă, iar vârf Bîrligea. Pe parcurs ar mai putea intra Moruțan, Florin Tănase, Drăguș, Screciu, Dobre și, în funcție de scor, Olaru sau chiar Stanciu, dacă va fi apt de joc.

Lista „stranierilor” convocați pentru meciurile cu Bosnia și San Marino

Portari: Ionuț Radu (Celta Vigo), Horațiu Moldovan (Real Oviedo), Răzvan Sava (Udinese);

Fundași: Andrei Rațiu (Vallecano), Deian Sorescu (Gaziantep), Virgil Ghiță (Hannover), Bogdan Racovițan (Raków), Ionuț Nedelcearu (Togliatti), Radu Drăgușin (Tottenham), Lisav Eissat (Maccabi Haifa);

Mijlocași: Marius Marin (Pisa), Răzvan Marin (Aek Atena), Vlad Dragomir (Pafos), Olimpiu Moruțan (Aris Salonic), Nicolae Stanciu (Genoa), Ianis Hagi (Alanyaspor), Rareș Ilie (Empoli);

Atacanți: Dennis Man (Eindhoven), Valentin Mihăilă (Rizespor), Florinel Coman (Al-Gharafa), Denis Drăguș (Eyüpspor ).