Un nou pas greșit pentru FCSB

FCSB a marcat prin Mihai Lixandru (7), Daniel Bîrligea (61), dar Rapid a revenit pe final şi a smuls egalul, graţie dublei lui Elvir Koljic (83, 90+2).



Campioana a deschis scorul rapid, prin Mihai Lixandru (7), care a reluat cu capul sub transversală mingea deviată de Siyabonga Ngezana, la un corner.



Prima ocazie a giuleştenilor a fost un şut al lui Alexandru Dobre (24), de la circa 27 de metri, pe lângă vinclu. Gazdele nu au trimis nicio minge pe poartă în prima repriză.



FCSB a dominat începutul reprizei secunde şi a avut ocazii prin Daniel Bîrligea (48), al cărui şut din marginea careului a fost respins de portarul Franz Stolz, şi Mihai Lixandru (53, 54).



Rapid a trecut pe lângă egalare (56), prin Dobre, al cărui şut din colţul careului mare a fost respins de portarul Ştefan Târnovanu.



Roş-albaştrii s-au desprins în min. 61, când şutul lui Bîrligea a fost deviat nefericit de Denis Ciobotariu şi mingea l-a păcălit pe Stolz.



Bosniacul Elvir Koljic (66) a reluat periculos cu capul, dar mingea a trecut puţin pe lângă poartă.



FCSB a mai avut şanse de gol prin Malcom Edjouma (74), al cărui şut s-a dus pe lângă ţintă, şi prin Ngezana (80), care a trimis în bara transversală mingea centrată din corner de Juri Cisotti.



Finalul a aparţinut gazdelor, care au redus din diferenţă prin Koljic (83), cu călcâiul de la 8 metri, în urma unei aruncări de la margine, tot bosniacul egalând în min. 90+2, când Ngezana a pierdut o minge în faţa lui Andrei Borza, acesta a centrat în faţa porţii, iar Târnovanu a respins în faţa lui Koljic, care a înscris.



Rapid putea obţine chiar mai mult, dar Lars Kramer (90+4) a trimis cu capul peste poartă din 3 metri, la un corner.



Lovitura de start a meciului a fost dată de fostul mare fotbalist rapidist Daniel Pancu, în ziua în care a împlinit 48 de ani.



FCSB venea după trei eşecuri consecutive în Superligă.



FC Rapid Bucureşti - FC FCSB 2-2 (0-1), Arena Naţională - Bucureşti

Au marcat: Elvir Koljic (83, 90+2), respectiv Mihai Lixandru (7), Daniel Bîrligea (61).

Arbitru: Istvan Kovacs (Carei); arbitri asistenţi: Ferencz Tunyogi (Zalău), Ioan Alexandru Corb (Satu Mare); al patrulea oficial: Iulian Călin (Ştefăneşti/Argeş)

Arbitru video: Cătălin Popa (Piteşti); arbitru asistent video: Iulian Dima (Bucureşti)

Observatori: Sorin Boca (Iaşi) - CCA, Eduard Alexandru (Ploieşti) - LPF

AGERPRES