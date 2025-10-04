Rapid Bucureşti, pe primul loc în Superligă, după ce a învins Farul

Rapid a deschis scorul prin autogolul lui Ionuţ Larie (9), în urma unui corner executat de Claudiu Petrila. Alexandru Dobre (20) a majorat diferenţa, deviind şutul lui Elvir Koljic. Farul a redus din diferenţă prin Ionuţ Vînă (56), care a plasat mingea la vinclu. Alexandru Dobre (67) a închis tabela cu o lovitură de cap, după ce centrarea lui Petrila a fost deviată de Larie.



Farul nu a mai câştigat de patru etape, în care are două egaluri şi două eşecuri.



Rapid este la a doua victorie consecutivă după ce a pierdut acasă cu FC Hermannstadt.



FC Rapid Bucureşti - FC Farul Constanţa 3-1 (2-0), Giuleşti Superbet Arena - Bucureşti

Au marcat: Ionuţ Larie (autogol, 9), Alexandru Dobre (20, 67), respectiv Ionuţ Vînă (56).

Arbitru: Szabolcs Kovacs (Carei); arbitri asistenţi: Adrian Vornicu (Iaşi), Ioan Alexandru Corb (Satu Mare); al patrulea oficial: Cătălin Buşi (Râmnicu Vâlcea)

Arbitru video: Sebastian Colţescu (Bucureşti); arbitru asistent video: Stelian Slabu (Braşov)

Observatori: Eduard Dumitrescu (Piteşti) - CCA, Ion Ion (Bucureşti) - LPF

Sursa: AGERPRES