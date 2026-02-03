Rapid conduce clasamentul Superliga

Giuleștenii au profitat de erorile gazdelor și au tranșat partida prin golurile marcate de Denis Ciobotariu, Dina Grameni și Timotej Jambor.

Hermannstadt a început mai bine partida și a ratat o ocazie mare în minutul 4. Dragoș Albu a trimis în bara transversală de la peste 20 de metri. Sibienii au continuat să preseze, însă fără să găsească finalizarea potrivită.

Contrar cursului jocului, Rapid a deschis scorul în minutul 26. Denis Ciobotariu a speculat o eroare defensivă, a preluat în careu și a finalizat precis, aducându‑i pe bucureșteni în avantaj la pauză.

Partea secundă a debutat cu o schimbare surprinzătoare în poarta gazdelor, Vlad Muțiu intrând în locul lui Cătălin Căbuz. Noul portar al sibienilor a avut intervenții bune și a parat penalty‑ul executat de Alex Dobre în minutul 61.

Zece minute mai târziu, Muțiu a devenit însă protagonistul negativ al fazei care a tranșat partida. O degajare greșită a acestuia a fost interceptată de Dina Grameni, care a înscris spectaculos, din prima, de la peste 30 de metri. Unul dintre cele mai frumoase goluri ale acestei ediții din Superliga.

În minutul 83, Rapid a închis tabela prin Timotej Jambor, atacantul slovac finalizând simplu un contraatac, după o pasă a lui Petrila.

Victoria clară de la Sibiu îi duce pe giuleșteni în fruntea clasamentului, cu 48 de puncte. Rapid devansează cu 2 puncte pe Universitatea Craiova, care joacă în această etapă joi, cu Oțelul Galați.

Hermannstadt rămâne pe locul 17, penultimul, cu doar 17 puncte după 25 de etape.

Tot marți, în cadrul etapei intermediare 25, Petrolul a învins pe teren propriu pe Unirea Slobozia, scor 1-0 (0-0), iar U Cluj a câștigat acasă cu FC Argeș, scor 3-1 (1-0).

(sursa: Mediafax)