Rapid învinge Dinamo cu 2-1 în derby-ul etapei

Dinamo a înscris în minutul 15, însă reușita lui Alberto Soro nu a fost validată din cauza unui fault.

Rapid a deschis scorul în minutul 30, prin Andrei Borza, după o fază pornită dintr-un corner.

În minutul 34, Daniel Paraschiv a făcut 2-0.

Dinamo a marcat în prelungiri, în minutul 90+6, însă golul lui Raul Opruț a venit prea târziu pentru a mai schimba soarta partidei.

În urma acestui rezultat, Rapid și Dinamo au câte 52 de puncte și ocupă locurile doi și trei, la un punct în spatele liderului Universitatea Craiova.

Echipele de start:

Rapid: Aioani – Onea , Pașcanu, Bolgado, Borza – Grameni, Vulturar, Moruțan – Dobre, Paraschiv, Petrila;

Rezerve: Iliev, Kramer, Ciobotariu, Cr. Manea, K. Keita, Christensen, Hromada, A. Șucu, G. Gheorghe, Hazrollaj, Koljic, Talisson;

Antrenor: Constantin Gâlcă.

Dinamo: Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Cîrjan, Mărginean, Gnahore – Armstrong, Soro, Musi;

Rezerve: Roșca, Din Licaciu, Karamoko, Milanov, Mazilu, Cr. Mihai, Tarbă, M. Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, Al. Pop;

Antrenor: Zeljko Kopic.

Zeljko Kopic (Dinamo) - Rapid merită, într-un fel, să ia aceste trei punct

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Zeljko Kopic, a afirmat, sâmbătă seara, la finalul derbyului cu Rapid, pierdut cu 1-2, că adversarii merită, într-un fel, victoria, în ciuda faptului că jucătorii săi au avut o posesie de peste 70% a balonului.



„Cea mai mare parte a meciului am încercat, am schimbat profilul jucătorilor pe diferite poziţii. Rapid a jucat foarte defensiv, ştiam că vor juca pe tranziţii. Au marcat din ocaziile lor, noi nu. Există o frustrare pentru că am simţit că am simţit că suntem buni, că suntem încrezători. Dar din nou, când primeşti gol ... În toate meciurile din ultima perioadă suntem acolo cu peste 70% posesie a mingii. Jucăm împotriva adversarului jos, nu ştiu de câte ori a intrat Rapid în jumătatea noastră. Dar din nou, pierzi meciul şi asta nu e ceva ce s-a întâmplat prima dată împotriva acestei echipe. Dar ei merită, într-un fel, să ia aceste trei puncte", a spus Kopic.



Tehnicianul croat nu a dorit să comenteze faza golului marcat de Alberto Soro în minutul 14 şi anulat de arbitru pentru fault al lui Mărginean asupra lui Paraschiv: "Ştiţi că eu nu vorbesc, nu contează. Arbitrii vor lua întotdeauna decizii bune, decizii proaste. Nici n-am verificat, a dat fault, a fost o acţiune foarte bună pentru noi după aia, a fost frumoasă. Dar dacă decizia a fost fault, e fault. Trebuie să respect asta, nicio problemă".



„Echipa a încercat să îşi facă jocul, să domine, să creeze ocazii, să apere tranziţiile şi nu am nicio plângere despre vreun jucător în privinţa determinării", a mai spus Kopic.

Marian Aioani (Rapid) - Am avut un joc consistent în prima repriză, în a doua ne-am apărat

Portarul echipei de fotbal FC Rapid, Marian Aioani, a declarat, sâmbătă seara, după victoria cu 2-1 din meciul cu Dinamo, că formaţia sa a avut un joc consistent în prima repriză, iar în cea de-a doua şi-a apărat avantajul de pe tabela de marcaj.



„Am avut azi o atitudine foarte bună. Am avut un joc consistent în prima repriză... în a doua am luptat, ne-am apărat. Păcat că am luat gol, dar e bine că am câştigat", a spus portarul.



Întrebat ce a simţit când a fost lovit de bulgărele de zăpadă aruncat din galeria adversă, Aioani a răspuns: "Am simţit că m-a lovit ceva foarte puternic în cap, cred că acel bulgăre a fost strâns mai mult în pumni, a avut şi gheaţă, habar nu am. Dar s-a simţit destul de tare în cap".



Portarul a explicat că a jucat în acest meci fără să fie recuperat complet după accidentarea din etapa precedentă.



„Cei din stafful medical au avut grijă de mine în această săptămână. Le mulţumesc că m-au ajutat. A fost destul de dificil... nu am fost azi 100%, nu aveam cum. Abia ieri am făcut antrenament puţin... dar am vrut să joc. Şi Dejan (n.r. - portarul de rezervă Dejan Iliev) se lovise la antrenament la claviculă şi trebuia să riscăm, pentru că era un meci important", a mai spus Aioani.

Mediafax și Agerpres