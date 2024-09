Neînvins în opt etape, Ioan Sabău e ales din nou antrenorul etapei în Superligă

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat marți cel mai bun unsprezece al rundei cu numărul opt. FC Hermannstadt are cei mai mulți reprezentanți în echipă, după ce sibienii au făcut scorul etapei, 6-2, împotriva lui Poli Iași.

Unsprezecele ideal al etapei are totuși o componență omogenă, cu reprezentanți din partea a 8 echipe din Superligă.

Echipa ideală a etapei a opta:

Portar

Lukáš Zima (Petrolul) - Intervenţiile lui au ţinut neatinsă plasa porţii prahovenilor. A fost al şaselea meci fără gol încasat.

Fundaşi

David Maftei (Oţelul Galați) - Tânărul fundaş de bandă al gălăţenilor şi-a trecut în cont prima pasă decisivă în SuperLigă. Este un jucător care merită urmărit cu atenţie.

Dmytro Pospielov (Unirea Slobozia) - Fundaşul ialomiţenilor a marcat ambele goluri ale victoriei izbutite de Unirea în duelul nou-promovatelor. A ajuns la patru reuşite, fiind unul dintre golgheterii campionatului.

Siyabonga Ngezana (FCSB) - O prestaţie entuziasmantă! Pe lângă golul marcat, primul în SuperLigă, a fost imperial în defensivă.

Christopher Braun (FC Rapid 1923) - A consumat multă energie pe durata celor 80 de minute în care s-a aflat pe teren. A înscris şi un gol, al doilea în campionatul curent.

Mijlocaşi

Silviu Balaure (FC Hermannstadt) - A punctat de două ori în meciul cu cele mai multe goluri marcate.

Ovidiu Bic (Universitatea Cluj) - Trece prin cea mai bună perioadă din carieră. A înscris primul gol din sezonul actual, în care mai are trei pase decisive şi un penalty scos.

Ronaldo Deaconu (FC Hermannstadt) - A marcat pentru a doua etapă la rând şi a ajuns la 20 de goluri în SuperLigă, competiţie în care şi-a trecut în cont şi a 27-a pasă decisivă.



Atacanţi

Ciprian Deac (CFR 1907 Cluj) - A înscris pentru a doua oară în campionatul curent şi a ajuns la 88 de reuşite pe prima scenă, dintre care şapte în duelurile cu dobrogenii.

Aurelian Chiţu (FC Hermannstadt) - Experimentatul vârf transferat de sibieni în vara acestui an a făcut cel mai bun meci sub comanda lui Marius Măldărăşanu. A marcat un gol şi a oferit o pasă decisivă.

Alexandru Pop (Oţelul Galați) - A marcat ambele goluri ale gălăţenilor. A ajuns la 14 reuşite în 43 de meciuri disputate în principala competiţie internă.

Antrenorul Etapei

Ioan Ovidiu Sabău (Universitatea Cluj) - Studenţii clujeni trăiesc o perioadă de vis. S-au impus în derby-ul cu Dinamo şi rămân în fruntea clasamentului, fiind neînvinşi după opt jocuri.

