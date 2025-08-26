Scandal cât Clujul în Gruia

Vestiarul nu a mai tras pentru obiective iar scandalul nu mai poate fi ascuns. Surse apropiate clubului spun că nemulțumirea a plecat de la preocuparea prea mare pentru Louis Munteanu.

„Dacă nici ăsta nu este un sabotaj al vestiarului... Iar ce s-a întâmplat la galați am mai văzut. Acum doi ani, meciul cu Corvinul în Cupa României. Atunci l-au sabotat pe Mutu. Acum este clar că nu-l vor pe Mandorlini. Se săturaseră și de Dan Petrescu”, se vorbește în anturajul clubului.

Problema la club este că președintele Cristi Balaj nu poate gestiona criza. Pe de-o parte este presiunea datoriilor clubului, care se apropie de 50 de milioane de euro, care nu se pot acoperi decât din participări cu succes în cupele europene. Care participări lipsesc. Acum două sezoane erau favoriți la participarea în Europa League prin câștigarea Cupei. Dar „i-au lăsat” pe cei de la Corvinul să lupte pentru trofeu. Miza vestiarului era să scape de Mutu. De altfel Mutu a plecat de la echip imediat după acea umilință, 0-4, cu o divizionară secundă. „Briliantul” nu a dezvăluit multe amănunte însă a lăsat să se înțeleagă că vestiarul i-a decis soarta. „N-am pățit asemenea rușine în viața mea”, declara atunci Mutu. Aceleași cuvinte le-a rostit și Dan Petrescu după înfrângerea 2-7 din Suedia cu Haken.Ambii antrenori au demisionat, pe principiul „Dacă nici după rușinea asta nu pleci, atunci când?”.

Balaj nu poate controla situația, Nelu Varga nu este în țară

Dacă, inițial s-au găsit justificări din partea lui Cristi Balaj, că este diferență mare de valoare cu Braga, că este un nefericit accident, fie el și groaznic, în Suedia, după meciul de la Galați, 1-4, nu mai este nimic de comentat sau de găsit justificări. Echipa a vrut să piardă la scor și acolo unde nu a putut Oțelul, i-au ajutat clujenii și cu semi-autogoluri, și cu un cartonaș roșu, „ca să nu fie emoții”. Președintele Balaj este un om cu experiență, a fost șeful arbitrilor, a condus Agenția Română Anti-dopping, este om de fotbal. Cunoaște toate manevrele jucătorilor când vor să schimbe un antrenor. Doar că nu poate controla situația în lipsa patronului Nelu Varga, care este mult plecat din țară, cu afaceri prin Africa.

Totuși Nelu Varga se pare că a trimis un mesaj prin care amenință că dacă nu se îndreaptă imediat lucrurile, va schimba jumătate din club. Nu a fost foarte explicit. Care anume jumptate? Lotul? Conducerea?

Datorii peste datorii, deplasări

cu bani de împrumut

Surse din club ne-au dezvălui că visteria este goală. „În Suedia s-a mers pe banii împrumutați de la Dan Petrescu, vreo 40 de mii de euro. Clubul mai are datorie și la Ovidiu Hoban, cam 100 de mii de euro, cu care clubul a plătit niște restanțe salariale. În timpul ăsta Nelu Varga numără lingouri de aur prin Africa. Păi credeți că aurul ăla este al lui? Era într-o filmare în care număra mii de lingouri. Păi cumpăra și Liga Campionilor dacă era aurul lui. Păi ar scăpa clubul de datorii în secunda doi, și nici n-ar simți că a cheltuit ceva. Ce înseamnă 40-50 de milioane de euro, cam cât sunt acum datoriile clubului, când spui că ai tone de aur? Un mărunțiș”.

Problema Louis Munteanu

Sâmburele nemulțumirilor pare a fi Louis Munteanu. „Varga a dat ordin în club ca băiatul să nu fie atins nici cu o floare. Să fie protejat și echipa să joace exclusiv pentru el, să-i crească cota și să fie vândut în Occident pe o sumă record. S-au cerut 17 milioane de euro pe el. S-a spus că l-ar vrea câteva echipe din Franța. Rennes, Lille... Păi Lille l-a cumpărat pe Nathan Ngoy din Belgia cu 4 milioane de euro. Rennes a dat pe Valentin Rongier 5 milioane de euro de la Olympique Marseille. Cum să dea aceste echipe 17 milioane pe Munteanu? Ce a realizat Munteanu? Ce înseamnă pe plan european titlul de golgheter aș României? Dar este copilul răsfățat de Nelu Varga, iar asta este clar că a iritat vestiarul. Dincolo de salariul pe care-l are Munteanu, mai mare ca al tuturor veteranilor. Iar asta îi nemulțumește. Dar cel mai mult contează lipsa lui Nelu Varga de lângă echipă. Este ca-n proverbul «Când pisica nu-i acasă...»”, mai spun cei din anturajul echipei.

De altfel, Louis Munteanu nici nu a vrut să revină cu restul echipei din Suedia. Se spune că i-ar fi fost frică că nu primească o „corecție” din partea colegilor. În cele din urmă a venit cu lotul, însă nu s-a prezentat la antrenamentul de pregătire pentru meciul de la Galați invocând oboseală. „Nu mai vreau să discut subiectul Louis Munteanu, pentru că este o situație delicată, aș spune, și nu ajută pe nimeni. Voi, presa, puteți să scrieți orice, nu o să declar la nimeni și nu mai vreau să vorbesc despre jucătorul Louis Munteanu. Din punctul meu de vedere este sfătuit greșit. În acest moment nu există ofertă concretă, scrisă, pentru el. Eu știu ce îi povestesc unii, alții? Habar n-am. Pot să controlez ce îi povestesc unii? Sunt convins că băiatul a fost dezinformat și până la un punct îl înțeleg. E tânăr, e nerăbdător...”, a declarat Cristi Balaj, conform iAM Sport.

Numirea lui Mandorlini,

primită fără bucurie

CFR a anunțat imediat după anunțul demisiei lui Dan Petrescu numirea lui Andrea Mandorlini pe banca din Gruia. El a mai avut două mandate, scurte, la CFR și de fiecare dată a fost demis din cauza rezultatelor proaste. „Cel mai slab antrenor al CFR-ului din istorie”, spunea suporterii la vremea aceea. Nici în Italia nu a avut nici succese, nici longevitate la vreo echipă. Singurul sezon în Serrie a a durat o lună, la Genoa, în 2017. În rest a avut mandate scurte în Serie B și C la Cremonese și Padova, iar ultimul club la care a antrenat a fost tot CFR Cluj și a rezistat din iunie 2023 până în ianuarie 2024, și a avut un bilanț dezamăgitor, 11 victorii, 9 egaluri și 7 înfrângeri. Are un titlu de campion la CFR, însă acesta datează din 2010, din epoca Arpad Paszkany.

Fanii echipei sunt bulversați de ce se întâmplă la lub și cred că aducerea lui Mandorlini este „bomboana de pe coliva clubului. Se va cânta aria mandolinei, opus CFR. Asta ne mai lipsea după acest sezon complet ratat. Cu Mandorlini nu prindem play-off-ul, deci out din cupele europene. De Cupa României nici nu poate fi vorba. Dacă dăm iar peste Corvinul?”, fac ei haz de necaz.

Se mai vorbește de readucerea lui Dan Petrescu după ce Mandorlini va pleca din nou de la Cluj. Însă conform unor apropiați ai „Bursucului”, acesta va reveni doar după ce se rezolvă problemele și „clanurile” din vestiar.

Andrea Mandorlini a adunat 16 luni în două mandate pe banca CFR, niciodată un sezon întreg. Bilanțul: 28 de victorii, 19 egaluri și 15 înfrângeri. Golaveraj 83-61