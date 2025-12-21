Superliga: 3 meciuri se dispută în etapa a 21-a. Capul de afiș este FCSB - Rapid București

Trei meciuri se vor disputa duminică în etapa a 21-a a Superligii de fotbal. Capul de afiș este partida FCSB-Rapid de pe Arena Națională. Tot duminică vor fi meciurile Hermannstadt-Petrolul Ploiești și U Cluj-Farul Constanța.

Primul meci de duminică va începe la ora 14.00, la Sibiu. Se vor înfrunta Hermannstadt și Petrolul, două echipe implicate în lupta pentru evitarea retrogradării. Ardelenii sunt pe locul 15, penultimul în clasamentul Superligii, cu 12 puncte, în timp ce ploieștenii au 19 puncte și se află pe locul 13.

La ora 16.30 va începe partida U Cluj-Farul Constanța. Miza este calificarea în play-off unde se duce o luptă strânsă între mai multe echipe. U Cluj este pe locul 8, cu 30 de puncte, la trei puncte în urma echipei Oțelul aflată pe locul 6 (ultimul care asigură calificarea în play off). Constănțenii au 27 de puncte.

Derbiul etapei se va disputa la București. FCSB o va întâlni pe Rapid de la ora 20.00. Echipa lui Becali are un sezon prost fiind doar pe locul 9 cu 28 de puncte. Rapid este pe primul loc având 39 de puncte.

Primele meciuri ale etapei a 21-a s-au disputat vineri și sâmbătă. În prima partidă a etapei, CFR Cluj s-a impus cu 1-0 pe terenul echipei FC Botoșani. Sâmbătă s-au desfășurat partidele Metaloglobus București-Unirea Slobozia, scor 2-3, Oțelul Galați-FC Argeș, 2-1, și UTA Arad-Dinamo București, scor 2-0.