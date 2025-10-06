Superliga: FC Botoșani ajunge în fruntea clasamentului

Meciul a început fulgerător: după doar 90 de secunde, FC Botoșani a obținut un penalty, transformat de Zoran Mitrov, ajungând la al patrulea gol în acest sezon. UTA a egalat rapid în minutul 11 prin Valentin Costache, cu o lovitură de cap după un corner executat de Alin Roman. Arădenii au mai avut două goluri anulate pentru ofsaid, iar prima parte s-a încheiat cu echilibru pe tabelă.

Partea a doua a început cu două ratări mari: Costache și Mitrov au scăpat singuri cu portarii, dar nu au reușit să înscrie. Golul decisiv a venit în minutul 73. Mailat a șutat de la peste 30 de metri pe un teren ud, iar portarul Iliev a gafat, mingea intrând în poartă.

UTA a suferit doar a doua înfrângere din campionat și ocupă locul 8, cu 16 puncte.

În etapa următoare, FC Botoșani va juca pe terenul lui U Cluj, în timp ce UTA Arad va primi vizita lui Oțelul Galați.

(sursa: Mediafax)