U Craiova 1948 se dezice de scandările xenofobe ale suporterilor săi

Meciul din Superligă, jucat duminică după-amiază la Sfântu Gheorghe între Sepsi OSK și U Craiova 1948 a fost suspendat definitiv, după ce galeria oaspete a proliferat scandări xenofobe.

După o primă parte de meci, în care cele două echipe s-au tatonat reciproc, la scorul de 0-0, în minutul 26, arbitrul Andrei Chivulete a întrerupt partida și a trimis echipele la vestiare pentru 10 minute.

Suporterii oltenilor, veniți de la Craiova, au continuat cu același scandări și după ce jucătorii au revenit de la vestiare, situație în care partida a fost suspendată definitiv.

'Clubul nostru nu are nicio implicare în organizarea acestui meci. Nu am solicitat bilete pentru suporteri în acest sens. Prin urmare, nu putem fi răspunzători sub nicio formă de manifestările suporterilor în timpul acestui meci de fotbal.

Clubul nostru nu a organizat deplasarea suporterilor la partida de la Sfântu Gheorghe.

Echipa Sepsi OSK și-a asumat accesul tuturor fanilor pe acest stadion și, prin urmare, este singura entitate responsabilă pentru respectarea legii și a regulamentelor în timpul desfășurării meciului. Orice altă interpretare contravine prevederilor legale și nu poate fi încălcată de niciun membru al niciunei comisii dintr-o țară civilizată.

În concluzie, considerăm că echipa noastră este absolvită de orice vină cu privire la organizarea acestui meci de fotbal.', transmite Fotbal Club Universitatea 1948.

Conform regulamentului FRF, meciul ar trebui să fie câștigat de gazde cu 3-0, la „masa verde”.

(sursa: Mediafax)