Universitatea Craiova câștigă cu Petrolul și se menține lider detașat

de Redacția Jurnalul    |    24 Aug 2025   •   22:39
Universitatea Craiova s-a impus cu 2-0 pe teren propriu în faţa Petrolului Ploieşti, duminică, în etapa a şaptea din Superligă.

Prima repriză a adus ocazii de ambele părţi. Mihnea Rădulescu a ratat două ocazii în minutele 19 şi 26, iar ploieştenii au replicat prin Roche, care a trimis în transversală în minutul 33.

În repriza a doua, echipa lui Mirel Rădoi a arătat mai multă determinare, jocul ridicându-se odată cu intrarea lui Baiaram, Mora şi Al Hamlawi. Acesta din urmă a ratat o şansă uriaşă în minutul 69.

Craiova a deschis scorul în minutul 75 prin Alexandru Creţu. Cinci minute mai târziu, Ştefan Baiaram a finalizat simplu o acţiune a gazdelor şi a stabilit scorul final, 2-0.

În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova acumulează 19 puncte şi e pe primul loc în Superligă, în timp ce Petrolul Ploieşti rămâne pe poziţia a 11-a, cu 6 puncte.

Oltenii se pregătesc acum pentru meciul retur cu Istanbul Başakşehir, din Conference League.

 

 

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: universitatea craiova Superliga
