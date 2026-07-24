UTA a smuls un punct în prelungiri cu Oțelul Galați, după ce a fost condusă cu 2-0

Gălățenii au avut un avantaj de două goluri la pauză, însă arădenii au revenit spectaculos și au egalat în minutul 90+4.

Oțelul a dominat prima repriză

Formația pregătită de Stjepan Tomas a început mai bine partida și a deschis scorul în minutul 21. Andrezinho a finalizat o acțiune construită de Pedro Nuno și l-a învins pe portarul gazdelor.

Chiar înainte de pauză, Oțelul și-a dublat avantajul. Patrick a înscris cu un șut de la distanță, iar gălățenii au intrat la vestiare cu un confortabil 2-0.

UTA a avut și ea șansa de a marca în prima repriză, însă Alomerovic a trimis mingea în bara transversală în minutul 41.

UTA a revenit în partea secundă

Echipa antrenată de Adrian Mihalcea a ieșit mult mai hotărâtă de la cabine și a redus din diferență în minutul 73. Ismet Sinani a înscris după o fază pornită în urma unei aruncări de la margine.

Golul a stârnit proteste din partea gălățenilor, care au reclamat un posibil fault înainte ca mingea să iasă în aut. Arbitrul a lăsat însă jocul să continue și a validat reușita.

Arădenii au forțat egalarea până în ultimele secunde ale partidei, iar eforturile lor au fost răsplătite în minutul 90+4, când Jayson Papeau a marcat cu un șut spectaculos de la aproximativ 20 de metri, stabilind scorul final, 2-2.

Oțelul ratează victoria pe final

În urma remizei de la Arad, Oțelul Galați ajunge la patru puncte după primele două etape, după succesul obținut în runda inaugurală împotriva CFR Cluj.

De cealaltă parte, UTA Arad obține primul punct din noul sezon, după înfrângerea suferită în etapa precedentă pe terenul Universității Craiova.

Înaintea fluierului de start a fost păstrat un moment de reculegere în memoria fostului fotbalist arădean Radu Mărginean, iar partida disputată pe stadionul „Francisc Neuman” a fost urmărită din tribune de 4.687 de spectatori, scrie Mediafax.