„Eu contez": povestea de excepție a Alinei Șerban, prima regizoare romă din România, ajunge la Veneția

Alina Șerban a scris, în ultimul deceniu, una dintre cele mai remarcabile povești ale culturii românești contemporane - de la copilăria marcată de sărăcie extremă și discriminare etnică, la scenele de teatru din Germania, Marea Britanie și România, și acum, la cea mai prestigioasă scenă de film din lume. Lungmetrajul ei de debut, „Eu contez" („I Matter"), va avea premiera mondială la Festivalul Internațional de Film de la Veneția, în competiția Venice Spotlight, dedicată filmelor de public - un moment istoric, pentru că Alina Șerban devine astfel prima regizoare de film romă din România și una dintre puținele regizoare rome din întreaga lume.

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Despre ce e vorba în film

Vorbit în română și în romani, „Eu contez" spune povestea Rebecăi, o tânără romă care e pe cale să părăsească centrul de plasament în care a crescut. Filmul explorează teme precum depășirea fricii, speranța și acceptarea de sine - subiecte pe care Alina Șerban le cunoaște din interior, propria ei viață fiind marcată de un traseu asemănător.

Din distribuție fac parte Denisa Farcaș, Sorin Mihai, Angelina Pavel, Vanessa Dancea, Raisa Mihai, Juno (Alexandru Stancu), Alina Berzunțeanu și Natalia Călin. Filmul e o coproducție internațională - România (microFILM), Germania (2Pilots Filmproduction) și Belgia (Frakas Productions, Lemming Film) -, semn al recunoașterii cu care se bucură deja proiectul în industria europeană de film.

„Eu contez" e selectat, la Veneția, alături de alte șapte titluri în secțiunea Spotlight, concurând pentru Premiul Publicului, oferit de Armani Beauty, și pentru Premiul Luigi de Laurentiis, acordat de un juriu internațional pentru Cel mai Bun Debut. Cea de-a 83-a ediție a festivalului are loc între 2 și 12 septembrie 2026, pe insula Lido din Veneția.

Patru ani de cercetare, alături de tineri din sistemul de protecție socială

Filmul nu e o improvizație de ultim moment, ci rezultatul unui proces artistic desfășurat pe parcursul a peste patru ani, realizat de Alina Șerban împreună cu tineri din sistemul de protecție socială din România. În această perioadă, regizoarea a lucrat alături de ei la mai multe scurtmetraje documentare și spectacole de teatru, construind treptat universul autentic al lungmetrajului, la intersecția dintre propria experiență personală și vocile reale ale acestor tineri.

De altfel, „Eu contez" nu e un titlu ales întâmplător - în 2021, Alina Șerban lansase deja un scurtmetraj cu același nume, produs de Asociația Untold Stories și microFILM, cu sprijinul Consiliului Europei și al Guvernului României, prin Departamentul pentru Relații Interetnice. Acel scurtmetraj, care spunea povestea Rebecăi - studentă la actorie, pusă într-o situație delicată la primul ei examen, din cauza lipsei oricărui obiect personal sau a unei camere proprii -, a câștigat cel mai mare premiu la Torino Short Film Market, în decembrie 2021. Lungmetrajul de la Veneția pare, astfel, o continuare firească și extinsă a acelei povești inițiale.

Cine este Alina Șerban

Născută într-o familie romă marcată de sărăcie extremă, Alina Șerban și-a construit, prin propriul efort, o carieră impresionantă în teatru și film. Este absolventă a unora dintre cele mai prestigioase școli de artă din lume - Tisch School of the Arts din New York, Royal Academy of Dramatic Art (RADA) din Londra și Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică (UNATC) din București.

A reprezentat România la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, în 2018, cu rolul din pelicula „Singură la nunta mea", rol pentru care a primit numeroase premii internaționale. A câștigat de patru ori premiul pentru „Cea mai bună actriță" în Germania, pentru rolul lui Ali din filmul „Gipsy Queen", și a fost nominalizată la Premiile Academiei Germane de Film.

În 2022, a devenit prima regizoare romă care montează la Teatrul Național București o poveste romă autentică, cu spectacolul autobiografic „Cel mai bun copil din lume", ajuns între timp în repertoriul permanent al instituției. În 2024, președintele României a decorat-o cu Ordinul Meritul Cultural, în grad de Cavaler - fiind prima artistă romă care a primit vreodată această distincție.

De peste un deceniu, Alina Șerban conduce, de asemenea, Asociația non-profit Untold Stories, înființată în 2015, cu misiunea de a crea o platformă pentru povești nespuse și marginalizate, sensibilizând publicul față de cultura, istoria și experiențele de viață ale comunităților minoritare, în special ale comunității rome.

„Simt că onoarea și valoarea acestui moment nu-mi aparține doar mie, o dedic tuturor celor care nu au ieșit «câștigători la cărțile vieții», care au simțit că nu aparțin, că nu se vor descurca, că eticheta pusă în fruntea numelui lor le va decide destinul", declara Alina Șerban, cu ocazia decorării sale în 2024 - un mesaj care rezumă, poate cel mai bine, întreaga sa misiune artistică.

O reușită pentru toată cinematografia românească

Selecția filmului „Eu contez" în competiția Venice Spotlight reprezintă una dintre reușitele importante ale cinematografiei românești din acest an, alături de celelalte producții autohtone prezente la ediția din 2026 a festivalului. Pentru Alina Șerban, momentul de la Veneția marchează, simbolic, punctul culminant al unui parcurs artistic construit, cu multă răbdare, exact pe ideea din spatele filmului ei: că fiecare poveste, oricât de marginalizată ar părea, contează.