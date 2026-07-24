România răsturnată: demnitarii urcă, profesorii și medicii se prăbușesc

Când vezi că pentru demnitari s-au găsit coeficienți generoși, traiectorii de creștere clare până în 2031, mii de lei în plus eșalonate „responsabil”, iar pentru profesori și medici se vorbește despre „diferențe tranzitorii”, „premii de performanță” incerte și tăieri de sporuri, nu mai poți să spui că este doar o discuție tehnică. Este o discuție despre caracterul unui stat.

De ani buni, România exportă exact acei oameni pe care nicio țară sănătoasă la cap nu și-ar permite să-i piardă: medici, asistente, infirmiere, profesori și ingineri competenți. Avion după avion, val după val. Ne plângem că „nu mai are cine să muncească”, dar ne încăpățânăm să tratăm școala și spitalul ca pe niște găuri de astupat, nu ca pe niște coloane de susținut.

Proiectul acestei legi vine ca o lovitură rece, dată cu zâmbet tehnic. Nu țipă, nu trântește uși. Nu declară deschis: „vrem să vă fie mai rău”. Din contră, își pune masca reformei: vrea să „elimine inechitățile”, să „uniformizeze”, să „repare”. Și totuși, dacă privești atent: sus, în vârf, salariile demnitarilor cresc sigur, pas cu pas; jos, la baza piramidei, acolo unde sunt oamenii care te învață și te salvează, veniturile stagnează, se dizolvă prin inflație sau chiar scad prin tăierea sporurilor.

Este o lume răsturnată. O lume în care semnătura pe o hârtie este mai prețioasă decât mâna care ține bisturiul sau glasul care pronunță primul alfabet în fața copilului. Nu este doar o nedreptate, este o inversare a ordinii firești.

Să ne oprim o clipă la medici. Deja i-am pus de două ori să aleagă: după 2000, când salariile lor erau de-a dreptul insultătoare, și acum câțiva ani, când, în sfârșit, statul a înțeles că trebuie să-i plătească decent pentru a nu rămâne cu spitalele goale. Mulți au ales atunci să mai dea o șansă României. Au rămas aici, în gărzi de 24 de ore, în ATI, în UPU, în secții subfinanțate. Au ținut, în pandemie, spatele unui sistem care oricum abia se ținea pe picioare.

Acum li se spune așa: „salariul de bază îl mai aranjăm, dar sporurile se taie. Munca de noapte, weekendurile, sărbătorile legale, secțiile grele, toate acestea trebuie „raționalizate”. Nu-ți luăm banii din mână, îți dăm doar o „diferență tranzitorie”. Pe hârtie, nu pierzi. În realitate, ani de zile nu mai vezi niciun leu în plus. Iar între timp, totul se scumpește în jurul tău.”

Tradus în actualitate: „ți-am pus un capac. Îl numim protecție, dar este îngheț. Tu hotărăști dacă mai stai sub el sau cauți aer în altă parte.”

Să nu ne mirăm că, peste cinci ani, la urgență nu va mai fi niciun specialist? Că în multe orașe mici nu mai există anestezist, că listele de așteptare pentru operații sunt tot mai lungi? Nu va fi o „surpriză neplăcută”. Va fi doar nota de plată a unei alegeri politice.

Apoi, profesorii. Salariile lor, în multe cazuri, abia ating pragul unei vieți, cât de cât, decente. Gândiți-vă cum arată o țară în care un profesor debutant câștigă, de fapt, mai puțin decât un șofer de distribuție, și totuși avem pretenția să-i punem în mâini viitorul copiilor noștri. Greva din 2023 a fost, în fond, un strigăt de demnitate: „Nu vrem milă, vrem recunoaștere.”

Ce primesc acum? Gradația de merit, un drept clar, predictibil, acordată unui număr mic de profesori, este înlocuită cu „premii de performanță” care depind de bani și de șef. Dirigenția este desprinsă de salariu și redusă la un procent fix dintr-o valoare de referință. Creșterile reale sunt mici, iar pentru unii chiar se profilează pierderi.

Este ca și cum statul le-ar spune: „da, știm că v-ați luptat, dar de fapt nu credem că munca voastră valorează mai mult. Vă mai dăm niște formulări frumoase, niște promisiuni, niște „posibile premii”. Baza rămâne aproape aceeași. Vom continua să vă cerem să formați generații întregi, dar vom continua să vă plătim ca și cum ați fi o cheltuială la marginea tabelului.”

Este imposibil, din punct de vedere moral, să nu vezi aici o formă de dispreț. Nu în cuvinte, căci nimeni nu îndrăznește să spună fățiș: „nu vă respectăm”. Disprețul este în modul în care sunt așezate cifrele: cine urcă și cine stă pe loc.

Și, în mijlocul tuturor acestor lucruri, se află un prim-ministru care vorbește rece despre „sustenabilitate”, „jalon”, „deficit”, „închiderea bugetului”. Cuvinte de contabil, nu de om de stat.

Poți să fii un excelent tehnician și, în același timp, să ratezi complet dimensiunea umană a unei decizii. Poți să știi din memorie toate limitele de deficit și totuși să nu înțelegi că, lovind în veniturile medicilor și profesorilor, lovești în însăși coloana vertebrală a unei națiuni.

Se spune, cu amară ironie, că omul care decide astăzi cine merită bani în România „a fost certat cu școala”. Poate că eticheta este nedreaptă pe plan personal, dar, simbolic, spune ceva profund: o elită politică formată mai mult prin arta „descurcăreţului” decât prin exigențele unei educații temeinice nu are reflexul natural de a proteja școala și spitalul.

Când ți-ai construit cariera pe calcule de partid, pe combinații locale, pe jocuri de putere, nu poți înțelege cu adevărat ce înseamnă să stai 40 de ani în fața unei clase sau 30 de ani în sala de operații. Cifrele îți vor spune întotdeauna altceva: „aici putem tăia, acolo nu”.

Toate partidele poartă vina acestui moment. Nu este doar „legea lui Bolojan” sau a unui singur guvern. Este legea unei clase politice care, de 36 de ani, a învățat să se protejeze pe sine înaintea oricui. Tocmai de aceea, legea salarizării arată atât de obscen: este, cumva, perfect coerentă cu instinctele celor care au făcut-o. Ei nu se satură din ce pot lua, direct sau prin mecanisme „indirecte”, din ce produce omul care muncește în prima linie. Și, când nu mai pot jupui pe față, inventează mecanisme „tranzitorii”, „graduale”, „compensatorii”, prin care îngheață venituri, taie din sporuri, maschează stagnarea.

Și noi? Ce facem noi? Ne uităm, ne revoltăm pe rețelele sociale, poate mergem la un protest, apoi ne întoarcem la viața noastră. Încet-încet, ne obișnuim cu ideea că profesorul și medicul sunt de sacrificiu. Că „oricum pleacă”, „oricum nu avem ce le face”, „oricum nu ne întreabă nimeni”. Dar adevărul crud este acesta: dacă noi nu ținem cu dinții de profesorii și medicii noștri, nu avem niciun drept să ne plângem că rămânem fără ei. Pentru că nu Uniunea Europeană îi ia. Nu Germania iese pe străzile Bucureștiului și îi târăște de mână către aeroport. Îi împingem noi, cu legi ca aceasta. Îi invităm să plece. Le spunem, cu cifre, nu cu vorbe: „Nu vă vrem cu adevărat.”

Poate că, în fața unei asemenea nedreptăți, cuvintele care ar trebui să vorbească cel mai tare nu sunt ale noastre, sunt cele ale unui om care a înțeles, cu două secole în urmă, ce înseamnă să-ți trădezi propriul popor:

„Țineți cu poporul toți, ca să nu rătăciți.” - Simion Bărnuțiu

Această frază, venită din 1848 în 2026, lovește ca un trăsnet peste un discurs tehnocratic golit de suflet. A „ține cu poporul” nu înseamnă a flata, a minți, a promite imposibilul. Înseamnă, foarte simplu, a așeza în vârful priorităților viața și demnitatea oamenilor obișnuiți: a profesorului care îți învață copilul să citească, a medicului care îți scoate copilul viu dintr-o sală de operații, a asistentei care stă lângă patul tău în noaptea în care nu mai știi dacă apuci dimineața. A nu „rătăci” înseamnă a nu întoarce capul de la aceste realități doar pentru că ți-e mai ușor să închizi bugetul tăind mereu de la aceeași categorie. Înseamnă a avea curajul de a spune: „înainte să-mi cresc mie indemnizația, cresc ceea ce plătesc pentru școală și spital”.

Dacă actualul prim-ministru și guvernul său nu vor înțelege acest lucru, dacă vor continua să trateze profesorii și medicii ca pe niște cifre de „optimizat”, atunci rătăcirea nu va fi doar a lor, va fi a unei întregi generații de decidenți. Dar dacă noi, cei mulți, vom continua să credem că nu avem nicio putere, atunci rătăcirea va fi și a noastră, pentru că o țară care își lasă, docil, școala și spitalul pe mâna unor oameni pentru care aceste locuri sunt doar capitole de cheltuieli, nu iubește cu adevărat nici viitorul, nici pe cei care i-au fost, cândva, conștiință. Dacă mai avem în noi o fărâmă din fibra lui Bărnuțiu, atunci măcar atât trebuie să ne întrebăm:

Cu cine ținem, de fapt? Cu poporul, adică și cu profesorii, și cu medicii, sau cu cei care ne dovedesc, prin legi, că țin doar cu ei înșiși?

Despre profesori este aproape indecent să mai vorbim doar în termeni financiari. Nu pentru că banii n-ar conta, pentru că am dus deja prea departe umilința lor. Salariile actuale sunt, raportat la UE, o glumă proastă. Responsabilitatea este enormă, recunoașterea, minimă, iar legea vine și spune: vă luăm gradația de merit garantată, pe care și așa nu o luați prea mulți, vă dăm, în schimb, „premii de performanță”, dar nu știm dacă sunt bani, nu știm câți le vor primi, nu știm în ce condiții, și oricum depinde de șeful direct; dirigenția nu mai este raportată la salariul vostru, este o valoare fixă de 410 lei brut.

Când pui pe aceeași hârtie traiectoria primarului de municipiu - plus 57% până în 2031 - și perspectiva unui profesor care speră, în cel mai bun caz, să rămână pe loc, ce altceva poți citi decât un dispreț programatic față de educație? Și atunci, întrebarea legitimă este: cum să crezi că un premier care „a fost certat cu școala”, așa cum se spune, poate înțelege cu adevărat ce înseamnă să stai zilnic în fața unei clase?

Nu este un atac personal, este doar o observație amară: o elită politică născută din calcule de partid, nu din exigențele unei școli adevărate, nu are reflexul natural de a prețui școala.

De ce se întâmplă toate acestea? Răspunsul este simplu: pentru că pot. Pentru că toate partidele, indiferent ce sigle poartă, au înțeles că românul suportă mult, că se revoltă greu, că uită repede.

Puterea nu se mai satură din ce poate lua de la omul care muncește cinstit în școală și în spital. În loc să se uite spre marile averi ilicite, spre contractele trucate, spre scurgerile uriașe din buget, este mai ușor să „ajustezi” sporul unei infirmiere sau să „recalibrezi” plata unui profesor.

O țară care își plătește prost profesorii și medicii își merită politicienii pe care îi are. Acest citat, rostit de mulți, în diverse forme, nu este o simplă frază de efect, este o oglindă. Astăzi, uitându-ne la proiectul legii salarizării, trebuie să avem curajul să ne uităm în această oglindă. Dacă acceptăm ca un prim-ministru și un guvern întreg să împingă în față o lege care răsplătește demnitarii și sacrifică, prin îngheț sau tăieri, medicii și profesorii, atunci ne recunoaștem, implicit, complici. Dacă ne mulțumim să spunem „asta este”, „oricum fug toți”, „oricum nu se schimbă nimic”, atunci le dăm acestor politicieni exact ceea ce-și doresc: liniștea în care pot continua.

Interpretarea este dureroasă, dar clară: atâta vreme cât noi nu vom cere, cu voce tare și consecvent, ca profesorul și medicul să fie în vârful piramidei morale și bugetare, și nu tehnocratul de partid, sau, atâta vreme cât vom accepta ca școala și spitalul să fie tratate ca surse de economii, nu ca măsura civilizației, România va continua să fie o țară din care pleacă cei care ne-ar fi putut salva, rămânând să ne conducă cei care se salvează doar pe ei.

În fața acestei legi, nu mai este loc de nuanțe sterile. Fie spunem limpede: nu acceptăm o lume în care demnitarii urcă, iar profesorii și medicii scad sau stagnează, fie acceptăm tăcuți rolul de pacienți și elevi ai unui sistem bolnav, în care sala de operație și sala de clasă sunt ultimele griji ale celor de sus.