Brâncuși face istorie la Berlin. Expoziția atrage sute de mii de vizitatori

Potrivit publicației BZ Berlin, succesul expoziției reflectă impactul pe care creația lui Brâncuși îl are asupra publicului german și internațional, sculptorul român fiind considerat una dintre figurile fundamentale ale sculpturii moderne.

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Reprezentanții Noii Galerii Naționale (Neue Nationalgalerie) au anunțat că expoziția dedicată lui Constantin Brâncuși a depășit ca număr de vizitatori toate evenimentele organizate de muzeu după retrospectiva dedicată pictorului german Gerhard Richter, prezentată în 2012.

Expoziția va putea fi vizitată până la 9 august, iar estimările instituției indică faptul că numărul total al vizitatorilor ar putea ajunge la aproximativ 300.000. Reprezentanții muzeului consideră că succesul evenimentului demonstrează interesul ridicat pentru opera sculptorului născut în România și stabilit ulterior în Franța.

Prima expoziție Brâncuși în Germania

Evenimentul de la Berlin reprezintă prima expoziție de mare amploare dedicată lui Constantin Brâncuși în Germania, în mai mult de jumătate de secol.

Organizarea retrospectivei a fost posibilă în contextul închiderii temporare pentru renovare a Centrului Pompidou din Paris, instituție care deține una dintre cele mai importante colecții de lucrări ale artistului. Situația a permis împrumutarea unor opere valoroase și reunirea lor într-o expoziție de referință.

Constantin Brâncuși, născut în România și stabilit în Franța, este considerat de istorici de artă și de marile muzee internaționale unul dintre pionierii sculpturii moderne. Lucrările sale au influențat profund evoluția artei contemporane, prin simplificarea formelor și abordarea inovatoare a volumului și spațiului.

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Prelungirea programului de vizitare

Directorul Noii Galerii Naționale, Klaus Biesenbach, a descris retrospectiva dedicată lui Brâncuși drept una dintre expozițiile importante din istoria muzeului.

Acesta a declarat că instituția este onorată să prezinte publicului opera unui mare reprezentant al modernismului timpuriu și a remarcat faptul că artistul este, în opinia sa, mai puțin cunoscut în Germania decât în alte spații culturale.

Ca urmare a interesului ridicat, muzeul a decis prelungirea programului de vizitare în ultimele două zile ale expoziției, pe 7 și 8 august, pentru a permite accesul unui număr cât mai mare de persoane.

Succesul retrospectivei de la Berlin reprezintă o nouă recunoaștere internațională a valorii operei lui Constantin Brâncuși și contribuie la promovarea patrimoniului cultural românesc la nivel mondial. Expoziția readuce în atenție influența majoră a sculptorului asupra artei moderne și locul său în istoria culturii universale.