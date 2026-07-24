Șahul devine disciplină universitară în România - premieră la UVT Timișoara

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) devine prima instituție de învățământ superior din România care introduce în oferta academică o disciplină dedicată exclusiv predării șahului: „Didactica predării șahului educațional". Proiectul e realizat în parteneriat cu Federația Română de Șah (FRȘ) și Agenția Națională pentru Sport (ANS), iar lansarea oficială a avut loc, pe 20 iulie, la sediul ANS.

Cum va funcționa noua disciplină

Disciplina va fi introdusă în mai multe forme de organizare, la nivelul Departamentului de Științe ale Educației din cadrul UVT. Va fi disponibilă ca materie facultativă, în anul II, semestrul al II-lea, pentru studenții de la programul Pedagogia Învățământului Primar (seria 2026-2029), precum și pentru cei înscriși la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD), seria 2026-2028.

Potrivit calendarului anunțat de universitate, cursul propriu-zis va deveni operațional din anul universitar 2027-2028 - practic, prima generație de studenți care va parcurge efectiv disciplina va fi cea înscrisă anul acesta, care va ajunge în anul II abia peste doi ani.

O nouă specializare, chiar din toamna asta, la nivel de master

Dincolo de disciplina facultativă de la licență, UVT extinde oferta educațională și pentru absolvenții de studii superioare: din anul universitar 2026-2027, chiar din această toamnă, universitatea introduce specializarea Șah, în cadrul programului de master „Educație Fizică și Sportivă" - adresată celor interesați de o carieră în antrenorat, management sportiv sau activitate didactică specializată în domeniul șahului.

Potrivit Federației Române de Șah, opțiunea pentru șah se va face la finalul primului an de studii, iar disciplina aleasă va fi înscrisă direct în foaia matricolă a masteranzilor. Termenul limită pentru înscrierea la această specializare, pentru sesiunea de admitere 2026, este 30 iulie 2026.

Ce spun inițiatorii proiectului

Președintele Federației Române de Șah, Vlad Ardeleanu, a explicat că noua disciplină marchează trecerea la un model complet nou de formare a cadrelor didactice. Până acum, Federația pregătea învățători și profesori abia după finalizarea studiilor universitare - prin acest proiect, integrarea se face direct în formarea inițială. „Astfel, după absolvire, noile cadre didactice vor putea intra direct în sistem, solicitând ora opțională sau catedra de șah în instituțiile unde vor alege să profeseze", a precizat Ardeleanu, adăugând că această colaborare reprezintă „una dintre primele inițiative de acest tip din învățământul superior românesc, probabil chiar prima".

Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marilen Gabriel Pirtea, a declarat că șahul reprezintă mult mai mult decât o disciplină sportivă, fiind un instrument educațional care dezvoltă gândirea critică, capacitatea de analiză, luarea deciziilor și planificarea strategică. „Șahul, sportul minții, are tot mai mulți aderenți, astfel că practica predării șahului educațional merită să-și găsească locul între disciplinele de ramură din portofoliul academic de la UVT. Vom fi prima universitate din țară care dezvoltă această disciplină, integrând oficial șahul în trunchiul de formare al viitorilor învățători", a mai spus rectorul.

Potrivit lui Pirtea, universitatea nu urmărește formarea unor campioni, ci pregătirea unor profesori care să contribuie la extinderea șahului în sistemul preuniversitar și la dezvoltarea unei mișcări de masă, în jurul acestui joc.

Legătura cu programul național „Educație prin șah"

Inițiativa nu apare izolat, ci se leagă direct de programul național „Educație prin șah", dezvoltat de Federația Română de Șah, pe care noua disciplină universitară își propune să-l extindă și să-l consolideze, printr-un corp de profesori special pregătiți încă din facultate pentru predarea acestui joc în școli.

Lansarea evenimentului a reunit, alături de rectorul UVT și președintele FRȘ, și pe Cosmin Tabără, vicepreședintele Agenției Naționale pentru Sport, semn al importanței instituționale acordate acestui proiect, dincolo de cele două parteneri principali.

O premieră care poate schimba felul în care se predă șahul în școli

Prin lansarea disciplinei „Didactica predării șahului educațional" și prin introducerea, în paralel, a unei specializări dedicate la nivel de master, Universitatea de Vest din Timișoara își consolidează poziția de pionier în integrarea șahului în sistemul universitar românesc și în formarea viitoarelor generații de profesori și specialiști ai acestui „sport al minții" - un pas care ar putea, în următorii ani, să schimbe semnificativ modul în care șahul e predat, la scară largă, în școlile din România.a