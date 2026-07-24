Decizie șocantă la Sfântu Gheorghe: Primăria orașului NU le dă românilor voie să protesteze

Primăria Sfântu Gheorghe a decis să nu autorizeze marșul anunțat pentru vineri după-amiază de Asociația „Calea Neamului”, pe care-l consideră o provocare la liniștea comunității locale.

Árpád Antal interzice dreptul la protest

Anunțul a fost făcut joi de primarul Árpád Antal, care a subliniat că românii și maghiarii conviețuiesc în pace în municipiu, iar liniștea orașului este una dintre cele mai importante valori ale comunității.

Antal a amintit că liderul Asociației Calea Neamului, Mihai Târnoveanu, cunoscut pentru organizarea unor ceremonii și acțiuni la cimitirul militar din Valea Uzului, a mai organizat manifestații în Sfântu Gheorghe, inclusiv cu muzică la volum ridicat în centrul orașului.

„Vineri a vrut să vină din nou aici ca să facă scandal, să mărșăluiască și să tulbure liniștea orașului nostru”, a scris Árpád Antal pe Facebook.

Potrivit acestuia, deși legislația nu oferă autorităților locale o bază clară pentru interzicerea unei astfel de manifestații, primăria a decis să nu își dea acordul pentru organizarea evenimentului.

În ciuda acestei decizii, Mihai Târnoveanu a anunțat că va veni în oraș și va protesta.

„Să fie clar: România este și țara noastră și nu avem nevoie de provocatori”, a transmis primarul.

UDMR Covasna susține interzicerea marsului

Poziția administrației locale este susținută și de UDMR Covasna.

Într-un comunicat, președintele Consiliului Județean Covasna, Sándor Tamás, a cerut Asociației Calea Neamului și liderului acesteia să înceteze provocările la adresa comunității maghiare, afirmând că Târnoveanu, originar din Moldova și stabilit în Brașov, nu beneficiază de susținerea comunității locale.

Potrivit autorităților, marșul urma să reunească aproximativ 200 de participanți, pe traseul dintre grupul statuar Mihai Viteazul și fosta fabrică de țigări.

Organizatorii solicitaseră și utilizarea unui sistem de sonorizare, precum și ocuparea unei benzi de circulație, însă Primăria a refuzat avizarea evenimentului.

Liderii administrației locale au transmis că susțin folosirea tuturor mijloacelor legale pentru protejarea liniștii, siguranței și coabitării pașnice din municipiu.

„Orașul Sfântu Gheorghe nu poate fi scena unor provocări venite din exterior, iar și iar”, au transmis reprezentanții administrației, subliniind că eventualele dispute dintre comunitățile română și maghiară nu trebuie alimentate prin manifestații provocatoare.

Mihai Târnoveanu a anunțat că intenționează să organizeze marșul vineri, de la ora 17:30, între centrul orașului și fosta fabrică de tutun, unde Primăria pregătește deschiderea unui Muzeu al Comunismului.

Primăria Covasna agită spiritele

Protestul vizează intenția administrației locale de a expune în spațiul public indicatoarele rutiere bilingve demontate în urma unei hotărâri judecătorești definitive, care a stabilit că acestea nu respectau ordinea prevăzută de lege a inscripțiilor.

Primarul Árpád Antal a anunțat săptămâna trecută că hotărârea instanței va fi respectată, însă indicatoarele vor fi păstrate într-o expoziție permanentă în aer liber, intitulată provizoriu „Supraviețuirea spiritului comunismului național al lui Ceaușescu în România democrată”.

În replică, Mihai Târnoveanu a susținut că titlul expoziției transmite în mod eronat ideea că maghiarii din România ar fi fost și ar continua să fie victime ale statului român, motiv pentru care a convocat protestul.

Primăria Oradea a interzis marșul „Oradea Pride”

Situația din Sf. Gheorghe vine la două zile după ce, în aceeași cheie, primăria Oradea a decis să nu avizeze organizarea Marșului „Oradea Pride”.

În ciuda apelurilor venite din partea unor organizații internaționale și a oficialilor europeni ca evenimentul să se poată desfășura pe un traseu vizibil și sigur, Primăria Oradea a invocat, la fel ca în anii precedenți, existența altor evenimente deja avizate și a unor lucrări edilitare pentru a respinge solicitarea.

Informația a fost confirmată pentru Bihoreanul de purtătorul de cuvânt al Primăriei Oradea, Octavian Haragoș, care a precizat că toate cele 115 trasee propuse de Asociația Ark Oradea se suprapun cu zone centrale afectate de alte evenimente sau de lucrări de infrastructură. Municipalitatea nu a oferit însă explicații concrete privind evenimentele sau lucrările care ar împiedica desfășurarea marșului pe fiecare dintre traseele propuse.

Cazul Oradea Pride a ajuns până pe masa Consiliului Europei.

Comisarul pentru drepturile omului, Michael O’Flaherty, și-a exprimat public îngrijorarea că marșul ar putea fi împiedicat din nou, iar organizații internaționale și eurodeputați din grupul Verzilor/EFA au cerut autorităților locale să respecte libertatea de întrunire și să permită desfășurarea evenimentului într-un spațiu vizibil.

Potrivit sursei citate, organizatorii de la ARK Oradea și ACCEPT au reclamat, după întâlnirea cu membrii Comisiei de avizare a adunărilor publice, că li s-ar fi solicitat să aleagă un singur traseu, care ulterior ar fi putut fi respins de municipalitate.