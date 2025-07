Chivu are mână liberă să reconstruiască Inter

Mai mult nu se putea stoarce de la actualii jucători. Asta s-a văzut pe finalul sezonului, când a pierdut titlul în Italia, deși era considerată marea favorită. Apoi a pierdut rușinos, cu 5-0, finala Champions League în fața PSG. Simone Inzaghi a plecat în Arabia Saudită, iar sarcina reconstruirii echipei îi revine lui Cristi Chivu, instalat pe banca Inter-ului pe 6 iunie.

„Nu e niciodată ușor să vii după o dezamăgire importantă, a trebuit să pregătim totul în trei săptămâni. E clar că se putea face mai mult, dar trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ pentru a înțelege ce s-a întâmplat. Apoi, nu faci analiza imediat după o înfrângere de acest gen”, a declarat Cristi Chivu după înfrângerea, 0-2, cu brazilienii de la Fluminense în optimile Mondialului cluburilor.

Au dezamăgit sau nu Cristi Chivu și Inter Milan la Mondialul cluburilor? Presa din Italia nu critică foarte tare prestația lor din SUA. Nici comentatorii DAZN, care au exclusivitatea transmiterii campionatului Mondial al Cluburilor, nu au fost prea severi. Mai mult, fostul mare atacant nerazzurri Christian Vieri i-a luat apărarea antrenorului român: „Cristi Chivu este antrenorul potrivit pentru reconstrucția lui Inter. Este un antrenor tânăr, cu idei noi, moderne, actualizate cu ce se joacă acum în lume. Va trebui să i se acorde timp. Are de reconstruit moralul unui lot prăbușit mental pe final de sezon, după ce au ratat toate obiectivele. Chivu a pus deja ochii pe câțiva tineri, cum sunt frații Esposito. Îmi plac foarte mult. Mai ales Pio Esposito. S-a spus că Inter este o echipă îmbătrânită, așa că acum se aduc mulți tineri. Este corect așa, trebuie să amesteci experiența și tinerețea. Chivu va trebui să găsească soluții pentru Sommer, 36 de ani, Matteo, 35 de ani, Mkhitaryan, 36 de ani, Darmian Matteo, 35 de ani, chiar și pentru Stefan de Vrij, 33 de ani. Am încredere că Inter va rămâne o echipă foarte puternică și în Serie A, și în Champions League”.

Nici fanii nu au făcut mare caz din înfrângerea cu Fluminense și eliminarea în optimi. „FIFA a greșit mult când a gândit acest mondial al cluburilor. Cluburile din Europa sunt după un sezon aglomerat. UEFA a mărit numărul de meciuri din Champions League, FIFA a venit cu această competiție care mărește și mai mult numărul de jocuri. Chivu nu a avut ce face în cele 2-3 săptămâni pe care le-a avut cu echipa. Nu a avut timp nici să refacă moralul lotului, nici să-și impună ideile lui, nici să readucă în formă jucători epuizați fizic. Are nevoie de timp și de câteva achiziții. Doar Lautaro Martinez, Bastoni și Thuram sunt de neînlocuit”, au comentat și suporterii nerazzurri.

Și Guardiola trebuie să reconstruiască echipa

Cea mai mare surpriză de la acest mondial au făcut-o saudiții de la Al Hilal, care după ce au terminat neînvinși, pe locul 2 în grupă, neînvinși, după două egaluri cu Real Madrid, 1-1, și Salzburg, 0-0, și o victorie cu Pachuca, 2-0. În optimi nu li s-a dat nicio șansă cu Manchester City, însă saudiții au produs șocul competiției, 2-0 cu stelele lui Guardiola. City nu era considerată o mare favorită la tilul mondial, mai ales după sezonul slab pe care l-a avut și în campionatul Angliei și în Champions League, însă nimeni nu se aștepta să fie eliminată în optimi de Al Hilal. Presa britanică a comentat cu indulgență rateul lui Man. City. „Echipa asta este moartă după titlul din 2024. Pep trebuie să-și arate măiestria în a construi din nou o echipă de la zero. El este singurul sigur că rămâne, dar va pleca jumătate din lot, în frunte cu De Bruyne, Grealish, Stones, Gundogan, Kalvin Phillips, Kyle Walker și McAtee. Au venit deja Reijnders, Ait-Nouri și Cherki, care au și debutat pentru City la Mondialul cluburilor. Urgența numărul 1 este reintegrarea în joc a lui Haaland. Nu mai ajung mingile la el ca în urmă cu doi ani. Este șomer de lux. Din păcate pentru el, când mai ajunge câte o minge, ratează”.

Ca și Cristi Chivu, și Pep Guardiola are de apărat prestanța clubului, obișnuit doar marea performanță. Însă, spre deosebire de Guardiola, Chivu nu are la dispoziție fondurile nelimitate ale lui Manchester City. Astfel că antrenorul român are o sarcină infinit mai dificilă: se va baza pe jucători tineri, în timp ce Guardiola poate face transferuri de sute de milioane de lire.

„Messi, vino acasă! Acolo n-ai avut cu cine să joci”

Meciul Inter Miami - PSG n-a avut istoric. Diferența de valoare dintre echipa lui Messi și ce a lui Luis Enrique a fost zdrobitoare. În prima repriză americanii n-au contat absolut de loc, Abia în repriza a doua, la 4-0, PSG a stins motoarele și „i-au mai lăsat și pe Messi și Suarez să mai joace”. Presa argentiniană n-a digerat umilința de care a avut parte idolul lor, mai ales că și echipele fanion din Argentina, Boca Juniors și River Plate, s-au făcut de râs și au plecat acasă încă din faza grupelor. Astfel, laolaltă fanii și presa de la Buenos Aires, i-au cerut lui Messi să se întoarcă acasă, în Argentina. „Vino acasă. Nu ai cu cine să joci la Miami. Nu ai coechipieri, ci doar niște amatori care nici nu știu să se lege la șireturi. Vino acasă ca să mai aduci Argentinei un titlu mondial”. Zvonurile spun că Messi nu va încheia actualul sezon la Miami, ci va alege să meargă încă din această vară în Argentina, campionat unde însă nu a jucat niciodată. Pe el se bat toți greii din Țara Tangoului. Argentinos Juniors, Boca Juniors, Estudiantes, Rosario Central, Independiente, River Plate... toate vor o lovitură de imagine și să-l convingă pe Messi să-și încheie cariera la ele. Totuși, conform presei, Messi va alege să se întoarcă în orașul natal, la Rosario, însă nu la Atlético Central, ci la Newell’s Old Boys, clubul unde a jucat 5 ani la juniorii clubului, până în 2000, când a pecat la FC Barcelona, unde a debutat patru ani mai târziu, în 2004, și a și marcat la prima apariție dintr-o pasă fantastică primită de la Ronaldinho.

