Cine va câștiga Cupa Mondială 2026? Anghel Iordănescu: „Are prima șansă”

Acesta consideră că Franța este principala favorită la obțnerea trofeului, aflată în faza optimilor de finală. Totuși, tehnicianul spune că nici un eventual succes al Spaniei nu ar reprezenta o surpriză.

„Franța are prima șansă, dar nu m-ar surprinde nici Spania”, a declarat Anghel Iordănescu.

Surprize la Cupa Mondială

Campionatul Mondial din 2026 a oferit până acum mai multe rezultate neașteptate, confirmând echilibrul competiției. Printre surprize se numără parcursul selecționatei din Capul Verde, care a împins Argentina în prelungiri, dar și eliminarea Germaniei de către Paraguay, în urma loviturilor de departajare.

Franța și-a asigurat calificarea în sferturile de finală după o victorie cu 1-0 în fața Paraguayului, obținută în urma unui penalty. Formația pregătită în jurul lui Kylian Mbappé a întâmpinat dificultăți în fața unei echipe care a mizat pe un joc defensiv și pe fragmentarea ritmului partidei.

În schimb, Spania urmează să dispute unul dintre cele mai așteptate meciuri ale optimilor de finală, împotriva Portugaliei, într-o confruntare care îi va aduce față în față pe Lamine Yamal și Cristiano Ronaldo.

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Fazele eliminatorii

Optimile de finală se încheie pe 7 iulie, urmând ca sferturile de finală să se dispute în perioada 9–11 iulie. Semifinalele sunt programate pe 13 și 14 iulie, în timp ce finala Cupei Mondiale 2026 va avea loc pe 19 iulie, pe New York/New Jersey Stadium, notează dcnews.ro.

Luni 6 iulie

03:00 Mexic - Anglia, Ciudad de Mexico - Mexico City Stadium (meci 92)

22:00 Portugalia - Spania, Dallas - Dallas Stadium (meci 93)

Marţi 7 iulie

03:00 SUA - Belgia, Seattle - Seattle Stadium (meci 94)

19:00 Egipt - Argentina, Atlanta - Atlanta Stadium (meci 95)

23:00 Elveţia - Columbia, Vancouver - BC Place de Vancouver (meci 96)

SFERTURI DE FINALĂ

Joi 9 iulie

23:00 Franţa - Maroc, Boston - Boston Stadium (meci 97)

Vineri 10 iulie

22:00 câştigătoarea meciului 93 - câştigătoarea meciului 94, Los Angeles - Los Angeles Stadium (meci 98)

Sâmbătă 11 iulie

00:00 câştigătoarea meciului 91 - câştigătoarea meciului 92, Miami - Miami Stadium (meci 99)

04:00 câştigătoarea meciului 95 - câştigătoarea meciului 96, Kansas City - Kansas City Stadium (meci 100)

SEMIFINALE

Luni 13 iulie

22:00 câştigătoarea meciului 97 - câştigătoarea meciului 98, Dallas - Dallas Stadium (meci 101)

Marţi 14 iulie

22:00 câştigătoarea meciului 99 - câştigătoarea meciului 100, Atlanta - Atlanta Stadium (meci 102)

LOCUL 3

Duminică 19 iulie

00:00 învinsa din meciul 101 - învinsa din meciul 102, Miami - Miami Stadium

FINALA

Duminică 19 iulie

22:00 câştigătoarea meciului 101 - câştigătoarea meciului 102, New Jersey - New York/New Jersey Stadium