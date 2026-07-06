Ultima încercare de negociere, înainte de greva de la Oil Terminal

La compania de stat Oil Terminal SA - unul dintre cele mai mari terminale din sud-estul Europei specializat în vehicularea țițeiului, produselor petroliere și petrochimice lichide și a altor produse și materii prime în vederea import-exportului și tranzitului - se gestionează aproape 600.000 de tone de produse petroliere pe lună.

Activitatea companiei ar putea fi oprită, chiar de săptămâna aceasta, din cauza lipsei totale de interes a guvernului Bolojan față de propriile promisiuni și față de solicitările legitime ale angajaților. Din luna februarie, când Ministerul Energiei a primit memorandumul din partea conducerii companiei și a sindicatului, prin care se solicita majorarea salariilor cu 6,4%, ca indexare cu rata inflației, a fost întârziată aprobarea creșterii salariilor, ceea ce a dus la actuala situație de conflict cu sindicatul. Nu este vorba despre o cerere nejustificată, ci de un drept al angajaților Oil Terminal, după ce Executivul a aprobat creșterea salariilor în companiile de stat profitabile. Sindicatul a anunțat că va declanșa greva generală, ceea ce ar duce și la pierderi enorme pentru bugetul de stat. Bogdan Hosu, președintele CNS Cartel Alfa, face astăzi o ultimă încercare de negociere cu Ministerul Energiei, pentru a nu se opri activitatea companiei.

Lipsa unui răspuns din partea Ministerului Energiei, dar și a premierului Ilie Bolojan, la solicitările legitime ale angajaților Oil Terminal poate duce la pierderi lunare de circa 2,4 miliarde de lei, dacă activitatea se oprește, prin declanșarea grevei generale. Majorarea cu 6,4% a salariilor companiei nu ar însemna decât aplicarea legii, printr-o prevedere care se referă la toți salariații din companiile statului care nu înregistrează pierderi.

Operatorul portuar din Constanța are 1.011 angajați - în scădere cu aproape 200, în ultimele două decenii. Oil Terminal Constanța este o companie petrolieră a statului român, specializată în distribuția țițeiului, produselor petroliere și petrochimice lichide, acționarul majoritar al companiei fiind AVAS, care controlează 59,62% din capital. Alți acționari sunt Fondul Proprietatea, cu 10%, și fondul de investiții Broadhurst, cu 7,6% din titluri. Acțiunile Oil Terminal se tranzacționează la prima categorie a Bursei de Valori București, sub simbolul OIL.

Capacitatea maximă de vehiculare a țițeiului la Oil Terminal este de 24 de milioane de tone pe an. Oil Terminal deține șapte dane operative și trei depozite pentru țiței, benzină, motorină, păcură, produse chimice și petrochimice și uleiuri.

Compania are sediul pe strada Caraiman, nr. 2 în Constanța și este deținută în proporție de 87,75% de statul român prin Ministerul Energiei. Oil Terminal este o companie strategică pentru statul român și pentru securitatea energetică, dar și una dintre cele mai profitabile, 90% din profit ajungând, în fiecare an, la bugetul statului. Ca toate celelalte companii de stat, aceasta își asigură din profit cheltuielile cu salariile și bonusurile angajaților, deci majorarea stabilită prin lege, la sfârșitul anului trecut, nu reprezintă o cheltuială în plus din bugetul statului, ci din profitul companiei, adus de salariați.

Cu toate acestea, Guvernul Bolojan nu a răspuns solicitărilor exprimate în Memorandumul semnat de sindicat și de conducerea companiei, riscând un blocaj care va provoca pierderi substanțiale statului român. Memorandumul se referă la semnarea contractului colectiv de muncă în care să se includă majorarea salarială negociată, cu 6,4%, anul acesta, prevăzută de lege. Sindicatul a anunțat că va declanșa greva generală, dacă nu se dau banii care li se cuvin angajaților Oil Terminal.

Solicitările angajaților sunt legitime

Sindicatul are susținerea confederației „Cartel Alfa” din care face parte, iar negocierile se reiau astăzi, la Ministerul Energiei, de la ora 10.00, cu participarea conducerii confederației. Bogdan Hosu, președintele Cartel Alfa, a declarat, pentru Jurnalul, că va face această ultimă încercare de a evita declanșarea grevei generale la Oil Terminal și va fi prezent la negocieri.

CNS „Cartel Alfa” susține ferm Sindicatul Oil Terminal, în demersul pentru declanșarea grevei generale, dacă situația nu se va rezolva. Confederația consideră că situația este un blocaj birocratic guvernamental care împinge acest sector strategic spre grevă generală și pierderi imense.

Confederația acuză guvernul de indolență și lipsă de asumare, mai ales la nivelul conducerii Ministerului Energiei, calificând refuzul de a răspunde solicitării transmise încă din luna februarie la Memorandum drept „act de iresponsabilitate politică și managerială”.

CNS Cartel Alfa acuză Executivul de aplicarea rigidă și abuzivă a reglementărilor din OUG 89/2025 care permite creșterea salariilor angajaților din companiile de stat profitabile.