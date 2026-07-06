Universul are un test pentru 3 zodii. Ce se întâmplă între 6 și 12 iulie 2026

Pe 7 iulie, Neptun intră în mișcare retrogradă, favorizând introspecția și reevaluarea visurilor, iar până pe 12 iulie, când Soarele se aliniază cu Mercur, multe neclarități pot începe să se limpezească.

Berbec

Berbecii se confruntă cu întârzieri și mici neînțelegeri, mai ales în familie sau în activitățile de zi cu zi. Este o săptămână în care răbdarea și atenția la detalii vor face diferența, iar documentele și deciziile importante trebuie verificate de două ori.

Rac

Pentru Raci, universul testează încrederea în propriile alegeri. Pot apărea îndoieli, probleme de comunicare și tendința de a interpreta greșit intențiile celor din jur. Cel mai bun sfat este să evite reacțiile impulsive și să nu se lase copleșiți de gândurile negative.

Capricorn

Capricornii trebuie să dea dovadă de calm în relațiile personale și profesionale. Comunicarea poate deveni dificilă, iar oboseala acumulată își poate spune cuvântul. Astrele îi îndeamnă să își protejeze sănătatea, să se odihnească mai mult și să nu transforme orice discuție într-o confruntare.

Per ansamblu, această săptămână îi provoacă pe nativii celor trei zodii să renunțe la controlul excesiv, să aibă mai multă încredere în intuiție și să privească obstacolele ca pe oportunități de creștere personală.