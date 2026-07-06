Chirurgia minim invazivă la Spitalul Județean Ilfov: recuperările lungi și durerea au devenit istorie

Ce înseamnă, mai exact, chirurgia minim invazivă?

Spre deosebire de chirurgia deschisă clasică, tehnica minim invazivă – cu accent pe chirurgia laparoscopică – presupune realizarea unor incizii de doar câțiva milimetri. Prin aceste mici „porți” de acces, introducem o cameră video de înaltă rezoluție și instrumentele de lucru. Astfel, interiorul corpului uman este proiectat și mărit pe un monitor, permițând un act operator cu o precizie milimetrică, care protejează la maximum țesuturile sănătoase.

Avantajele care schimbă viața pacienților

În practica zilnică de la blocul operator, observ constant cum beneficiile acestei abordări se traduc direct într-o calitate a vieții mult îmbunătățită pentru pacienți:

- Durere postoperatorie minimă: Deoarece trauma asupra peretelui abdominal este redusă semnificativ, disconfortul de după operație scade considerabil.

- Recuperare rapidă: Mobilizarea se face extrem de repede; pacienții se pot ridica din pat la doar câteva ore după intervenție.

- Spitalizare scurtă: Timpul petrecut pe patul de spital este redus, adesea, la doar 24-48 de ore, permițând întoarcerea rapidă la familie și la activitățile cotidiene.

- [ ] Risc scăzut de complicații: Plăgile mici reduc drastic riscul de infecții și oferă, totodată, un rezultat estetic superior.

Chirurgia minim invaziva (laparoscopica) aproape de casă

Există, uneori, prejudecata că medicina modernă este accesibilă exclusiv în marile centre universitare. Realitatea de zi cu zi din cadrul Spitalului Județean Ilfov demontează acest mit. Aici, abordarea minim invazivă este un standard pe care îl aplicăm cu succes pe o scară largă.

În sala de operație, abordăm laparoscopic nu doar patologiile standard, de rutină – cum ar fi afecțiunile colecistului (fierea), herniile, eventrațiile sau apendicitele – ci și cazuri de o complexitate mult mai ridicată, din sfera oncologică. Să poți oferi unui pacient diagnosticat cu o afecțiune tumorală șansa unei intervenții chirurgicale radicale împotriva bolii, dar blânde cu organismul său, reprezintă esența actului medical de astăzi.

Tratamentul multidisciplinar: Cheia în afecțiunile oncologice

Cancerul nu este și nu trebuie tratat niciodată de un singur om. La Spitalul Județean Ilfov, fiecare pacient cu o patologie oncologică beneficiază de o abordare integrată.

Toate cazurile sunt analizate riguros în cadrul comisiilor multidisciplinare (Tumor Board). În aceste ședințe, alături de colegii mei, colaborez îndeaproape cu medici oncologi, radioterapeuți, specialiști în imagistică medicală și anatomo-patologi. Împreună, construim un plan terapeutic personalizat și complet. Intervenția chirurgicală este astfel perfect sincronizată cu restul tratamentelor, asigurând un diagnostic de certitudine și maximizând șansele de vindecare.

Privind spre viitor

Chirurgia laparoscopică ne-a deschis orizonturi incredibile în tratarea pacienților noștri. Standardul de îngrijire pe care îl oferim astăzi ne motivează să privim și mai departe. Următorul pas natural în această evoluție tehnologică, pe care sperăm să îl putem aduce în viitorul apropiat în spitalul nostru, este chirurgia robotică – un instrument care ne va permite să ducem precizia și siguranța gestului chirurgical la un nivel și mai înalt.

Până la acel moment, angajamentul rămâne ferm: să transformăm fiecare intervenție într-o dovadă de respect pentru pacient, oferind o chirurgie sigură, modernă și minim invazivă.

Informații oferite de dr. Spiratos Serban, medic specialist chirurgie generală.