Oana Gheorghiu și paradoxul filantropiei de lux: unde se termină empatia și unde începe contabilitatea bogăției?

Pentru acești copii, românii de rând, oameni care muncesc din greu, bătrâni care își rup din puțina pensie, tineri care cred în schimbare, au donat. Au trimis un SMS, au virat procente din impozit, au dat banii de pâine pentru ca un sistem sanitar muribund să primească o șansă prin „Asociația Dăruiește viață”.

Această încredere nu a fost un cec în alb pentru nicio persoană, a fost un gest de sacrificiu colectiv. S-a donat pentru viață, nu pentru bunăstare personală. S-a donat pentru medicamente, nu pentru salarii care ascund în spate cifre ce sfidează orice logică a bunului simț.

Declarația de avere a actualului vicepremier, Oana Gheorghiu, a căzut ca un trăsnet asupra conștiinței publice. Suma de 264.863 lei încasată într-un singur an de la „Asociația Dăruiește Viață” este mai mult decât o cifră contabilă. Ea reprezintă peste 22.000 de lei pe lună (peste 4.000 de euro). Într-o țară în care un medic rezident sau un profesor se luptă cu ratele și facturile, un „salvator” autointitulat încasează sume care ar putea asigura tratamentul integral pentru zeci de copii în faze critice.

Întrebarea care arde pe buzele fiecărui donator este simplă, dar devastatoare: de ce? De ce 5.000 sau 6.000 de lei nu au fost suficienți pentru a asigura un trai decent unui lider de ONG? De ce a fost nevoie de un salariu de magnat, extras direct din pușculița în care s-au adunat bănuții trimiși prin SMS pentru a salva inimi care bat tot mai slab? Deviza „Dăruiește Viață” pare să se fi metamorfozat, sub presiunea lăcomiei, în „Dăruiește-ți bunăstare”.

Dacă o singură persoană din conducerea acestui ONG a putut justifica un asemenea venit din banii proveniți exclusiv din compasiunea publică, oare ce spun restul documentelor contabile? Câți alți membri fondatori încasează mii de euro pe lună în timp ce familiile copiilor bolnavi de cancer vând tot ce au în casă pentru a-și vedea micuții trăind încă o zi?

Este imperativ ca, dacă mai există o urmă de demnitate, acest ONG să declare public, prin transparență totală, fiecare leu cheltuit pe salarii, prime și bonusuri de „management”. Publicul are dreptul să știe dacă a sponsorizat construcția unui spital sau a finanțat stilul de viață opulent al unor personaje care astăzi ne vorbesc de la tribuna Guvernului despre „reforme” și „sacrificiu”.

Din păcate, cazul de la București nu pare a fi unul izolat. Umbra cinismului se întinde și asupra altor regiuni. La Arad, circulă informații despre situații similare, unde personaje implicate în colectarea de fonduri umanitare au reușit performanța de a-și ridica vile impunătoare, totul în timp ce copiii pe care promiteau să îi ajute se stingeau în anonimat, lipsiți de logistica necesară.

Cum pot acești oameni să privească în ochii unei mame care și-a pierdut copilul? Cum pot dormi liniștiți după ce tragedia unor copii a lăsat în urmă atâtea întrebări fără răspuns? Această formă de parazitare a compasiunii umane este, poate, cea mai joasă formă de degradare morală a unei societăți.

Ceea ce șochează cel mai mult în cazul Oanei Gheorghiu nu este doar suma, este tăcerea. O tăcere sfidătoare, lipsită de orice urmă de remușcare. Nu am auzit niciun cuvânt de regret pentru copiii care, poate, din cauza acestor mii de euro ajunși în buzunarele conducerii, au fost lipsiți de șansa la un aparat mai performant, la tratamente mai bune sau la o alimentație adecvată.

Un cuvânt de regret nu ar fi readus viețile pierdute, dar ar fi salvat o fărâmă din onoarea actului de caritate. În schimb, avem de-a face cu o clasă de „noi politicieni” care au învățat repede că durerea vinde bine și că pe spatele unei tragedii se poate construi o carieră politică și o avere personală de invidiat.

Acest articol nu este un atac la ideea de bine, este un semnal de alarmă împotriva celor care o murdăresc. Românii trebuie să continue să dăruiască, dar să devină judecători mai severi ai modului în care este administrat banul lor. Nu mai putem accepta ca „salvatorii” să transforme ajutorul public în sursă de îmbogățire personală.

Sănătatea nu este o marfă, iar cancerul infantil nu este o oportunitate de business. Cine încasează 20.000 de lei pe lună din banii de caritate nu este filantrop, este un angajat al propriei sale lăcomii.

La finalul zilei, când luminile de la ministere se sting și vilele de lux rămân în tăcere, rămâne o singură întrebare: ce valoare are viața unui om? În fața lui Dumnezeu sau a Universului, nu contează ceea ce am adunat pentru noi, contează, mai degrabă, ceea ce am oferit fără să cerem răsplată.

Există o greutate a banilor care apasă mai greu decât orice piatră de mormânt. A primi bogăție în schimbul administrării suferinței înseamnă a pierde legătura cu divinitatea din noi. Oana Gheorghiu și toți cei asemenea ei au pierdut, probabil, șansa de a înțelege că singura „bunăstare” reală este pacea sufletească a celui care a șters o lacrimă fără să taxeze gestul cu mii de euro.

Într-o lume a valorilor răsturnate, în care cinismul poartă masca empatiei, ne rămâne doar speranța că adevărul va ieși mereu la lumină, precum soarele prin ceața rece a unui salon de spital. Copiii bolnavi de cancer ne învață despre luptă și demnitate. Personajele care se îmbogățesc pe seama lor ne învață, din păcate, despre cât de jos poate coborî natura umană atunci când uită că, în fața morții, toți suntem egali și nicio vilă, sau nici un ban nu poate cumpăra un minut de eternitate.

„Filantropia” care se hrănește din durere și se măsoară în salarii nesimțite nu este iubire de oameni, este o formă rafinată de trădare a sufletului, o prăpastie morală de netrecut între simplitatea sfâșietoare a unui copil care luptă pentru fiecare respirație în spatele geamurilor reci de spital și opulența sfidătoare a unor administratori care, sub masca salvatorului, aleg să-și clădească imperii personale din același izvor de lacrimi și generozitate pe care au jurat să îl protejeze, uitând că fiecare leu deturnat spre confortul lor privat este, în esență, o speranță furată unui suflet inocent, aflat la granița dintre viață și moarte