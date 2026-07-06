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Cutremur la Cupa Mondială 2026! Haaland trimite Brazilia acasă. Neymar, în lacrimi

de Redacția Jurnalul    |    06 Iul 2026   •   07:49
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Cutremur la Cupa Mondială 2026! Haaland trimite Brazilia acasă. Neymar, în lacrimi
Sursa foto Hepta.ro

Norvegia lui Haaland a eliminat Brazilia lui Neymar cu 2-1 în optimile Cupei Mondiale din America de Nord. Atacantul lui Manchester City a reușit o dublă, iar golul lui Neymar din penalty a venit prea târziu.

Partida arbitrată de americanul Ismail Elfath a început cu o mare șansă pentru Brazilia. În minutul 14, după consultarea arbitrajului video, sud-americanii au primit un penalty, însă mijlocașul lui Newcastle United, Bruno Guimarães, a fost învins de portarul lui Sevilla, Ørjan Nyland.

Brazilia, cu Vinicius Junior (Real Madrid), Gabriel Martinelli (Arsenal) și Matheus Cunha (Manchester United) în ofensivă, a controlat mare parte din joc și și-a creat mai multe ocazii prin Vinicius, Casemiro și Martinelli, dar Nyland a avut mai multe intervenții decisive.

La pauză, selecționerul Ståle Solbakken i-a introdus pe Oscar Bobb (Manchester City) și Andreas Schjelderup (Benfica), mutări care au schimbat cursul partidei.

Schjelderup a centrat perfect în minutul 79, iar Erling Haaland, atacantul lui Manchester City, a deschis scorul cu o lovitură de cap din apropiere. În minutul 90, același Schjelderup i-a oferit o nouă pasă decisivă lui Haaland, care a făcut 2-0 și părea să închidă definitiv calificarea.

Brazilia a redus din diferență abia în minutul 90+10, când Neymar, revenit pe teren în repriza secundă, a transformat penalty-ul obținut după un fault comis de Leo Østigård. Golul nu a mai schimbat însă soarta calificării.

În fața a 80.663 de spectatori, Norvegia a produs una dintre cele mai mari surprize ale Cupei Mondiale 2026 și s-a calificat în sferturile de finală, unde va întâlni învingătoarea duelului dintre Mexic și Anglia.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: Cupa Mondiala 2026 FIFA World Cup
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