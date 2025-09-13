Cristian Chivu, înfrângere dramatică în Derby d’Italia: Juventus – Inter 4-3

Juventus – Inter 4-3: spectacol total pe Allianz Stadium

Derby-ul Italiei a început alert, iar gazdele au deschis scorul în minutul 14 prin Kelly Lloyd. Inter a reacționat imediat și a egalat prin Hakan Calhanoglu, dar înainte de pauză, Kenan Yildiz a readus-o pe Juventus în avantaj, stabilind scorul primei reprize: 2-1.

Inter a revenit, dar finalul a aparținut torinezilor

Repriza secundă a adus un joc spectaculos pentru echipa lui Cristian Chivu. Hakan Calhanoglu a reușit dubla în minutul 65, iar Marcus Thuram a înscris pentru 3-2 în minutul 76, aducând Inter pentru prima dată în avantaj.

Bucuria milanezilor a fost de scurtă durată: Khephren Thuram a egalat în minutul 83, iar Vasilije Adzic a marcat golul victoriei în minutul 90+1, provocând o înfrângere dureroasă pentru echipa lui Chivu.

Echipele de start

Juventus: Di Gregorio – Gatti, Bremer, Kelly – Kalulu, Locatelli, K. Thuram, McKennie – Koopmeiners, Yildiz – Vlahovic

Rezerve: Perin, Pinsoglio, Adzic, Kostic, Openda, Rugani, Joao Mario, David, Cabal

Antrenor: Igor Tudor

Inter: Sommer – Akanji, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto – Thuram, Lautaro

Rezerve: Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Zielinski, Sucic, Luis Henrique, Bonny, Frattesi, Diouf, Bisseck, Dimarco, Darmian, Palacios, Esposito

Antrenor: Cristian Chivu

Impact în clasament după Derby d’Italia

Cu victoria cu 4-3 împotriva lui Inter, Juventus urcă pe locul 1 în Serie A, acumulând 9 puncte din 3 etape, fiind singura echipă cu maximum de puncte până acum.

Inter, înfrântă dramatic, rămâne cu 3 puncte după 3 meciuri, ceea ce o poziționează în zona medie a clasamentului (în prin locul 7 în ierarhia generală).