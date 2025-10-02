David Beckham a câștigat zeci de milioane de lire sterline în 2024 din afacerile sale

Fostul mare fotbalist a încasat o suma uriașă din imperiul său media, de modă și sport după un an record de profituri. El a început noi afaceri în 2024, inclusiv în domeniul sănătății și un parteneriat de brand cu Stella Artois, potrivit Sky News.

DRJB Holdings, compania care combină toate mărcile sale, a raportat un profit brut înainte de impozitare de 33,2 milioane de lire sterline, o creștere de 24% față de 2023.

Compania a plătit dividende acționarilor în valoare de 38,8 milioane de lire sterline.

(sursa: Mediafax)