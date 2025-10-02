x close
de Redacția Jurnalul    |    02 Oct 2025   •   22:45
David Beckham a câștigat zeci de milioane de lire sterline în 2024 din afacerile sale

David Beckham a câștigat 26 de milioane de lire sterline sub formă de dividende în 2024. Afacerile sale au înregistrat un profit record anul trecut. Fostul mare fotbalist are afaceri în media, modă și sport, dar se extinde și în alte domenii precum sănătatea și comerț.

Fostul mare fotbalist a încasat o suma uriașă din imperiul său media, de modă și sport după un an record de profituri. El a început noi afaceri în 2024, inclusiv în domeniul sănătății și un parteneriat de brand cu Stella Artois, potrivit Sky News.

DRJB Holdings, compania care combină toate mărcile sale, a raportat un profit brut înainte de impozitare de 33,2 milioane de lire sterline, o creștere de 24% față de 2023.

Compania a plătit dividende acționarilor în valoare de 38,8 milioane de lire sterline.

(sursa: Mediafax)

 

