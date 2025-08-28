Europa League. FCSB joacă pentru calificare. Retur decisiv la București

x close
de Redacția Jurnalul    |    28 Aug 2025   •   13:30
FCSB joacă joi seara, de la ora 21.30, pe Arena Națională din Capitală, returul play-off-ului Europa League, cu scoțienii de la Aberdeen.

După 2-2 în prima manșă, campioana României este la un pas de accederea în faza grupei unice.

În tur, roș-albaștrii au condus cu 2-0, prin reușitele lui Bîrligea și Olaru, dar au fost egalați în ultimele minute, după eliminarea lui Cisotti din minutul 39. Pentru acea eliminare, jucătorul FCSB a primit doar o etapă de suspendare, urmând să lipsească de la returul de joi.

FCSB nu traversează însă cel mai bun moment pe plan intern. Echipa antrenată de Elias Charalambous a pierdut, în weekend, pe teren propriu cu nou-promovata FC Argeș, scor 0-2, și a bifat a treia înfrângere consecutivă acasă în Superligă.

După 7 etape, roș-albaștrii sunt pe locul 13, cu doar 5 puncte, la 14 puncte distanță de liderul Universitatea Craiova.

De partea cealaltă, Aberdeen, a amânat partida de campionat cu Dundee United pentru a pregăti returul de la București. Scoțienii nu au însă un start promițător de sezon: se află pe ultimul loc în prima ligă, fără punct după două etape.

