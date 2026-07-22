Joc erotic în trei transformat în coșmar: un cuplu, sechestrat ore în șir de un român, ea abuzată sexual sub amenințarea cuțitului

Cum a început calvarul celor doi

Potrivit anchetatorilor, totul a pornit în jurul orei 3 noaptea, sâmbătă, când întâlnirea consensuală în trei a luat o turnură complet neașteptată. Bărbatul ar fi scos brusc două cuțite, pe care le-a îndreptat spre spatele partenerului cuplului, obligându-i pe cei doi să renunțe la telefoanele mobile și să rămână blocați în interiorul locuinței. Atitudinea sa a devenit din ce în ce mai agresivă și mai imprevizibilă, transformând întâlnirea într-un adevărat sechestru, potrivit La Nazione.

Peste două ore de coșmar și abuz sexual

În cele peste două ore cât a durat sechestrul, românul ar fi abuzat-o sexual pe femeie, pipăind-o repetat în zone intime chiar în fața partenerului ei, care nu a putut interveni din cauza amenințărilor cu arma albă. În jurul orei 5:30, agresorul a forțat-o pe femeie să îl însoțească cu mașina până la un automat de țigări din apropiere. Potrivit relatărilor, abuzurile sexuale ar fi continuat și pe parcursul acestui traseu, femeia fiind ținută în permanență sub amenințarea cuțitului.

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Momentul care a salvat cuplul

Providențial pentru victime a fost faptul că partenerul femeii a rămas, pentru câteva minute, singur în casă, în timp ce agresorul se afla la automatul de țigări. Deși fusese amenințat cu represalii dacă va încerca să fugă sau să ceară ajutor, bărbatul a profitat de acele câteva minute pentru a recupera telefonul mobil, pe care agresorul îl mutase într-o cameră alăturată, fără să îl ia efectiv cu el. Această neatenție a agresorului avea să schimbe complet cursul evenimentelor.

Apelul disperat la 112 și intervenția Poliției

La ora 6 dimineața, bărbatul a reușit să sune la numărul unic de urgență, 112, povestind polițiștilor că el și partenera lui erau ținuți ostatici de aproape trei ore de un necunoscut înarmat cu două cuțite, care intrase în locuință cu câteva ore mai devreme. A oferit anchetatorilor detalii complete despre cele întâmplate. Agenții echipajului de patrulare, ajunși rapid la fața locului, s-au poziționat strategic și l-au așteptat pe agresor să se întoarcă, reușind să îl intercepteze și să îl imobilizeze chiar în fața ușii de la intrare.

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Arestarea și trimiterea la penitenciar

Bărbatul, găsit asupra sa cu cele două cuțite ascunse în buzunare, a fost imobilizat după o scurtă altercație cu polițiștii. Comportamentul său violent nu s-a oprit însă aici: românul a continuat să se manifeste agresiv chiar și în interiorul mașinii de poliție, provocând stricăciuni habitaclului vehiculului, până la sosirea la sediul Poliției din Viareggio, unde a fost fotografiat și au fost demarate procedurile oficiale de arestare. Procurorul de serviciu din cadrul Parchetului din Lucca a dispus transferul imediat al celor 31 de ani în penitenciarul din Prato, unde rămâne la dispoziția autorităților judiciare. Cuplul, aflat în stare de șoc, a fost audiat îndelung de anchetatori pentru a clarifica toate aspectele acestui caz, care păstrează încă unele zone neclare.