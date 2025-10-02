FCSB, învinsă acasă în Europa League. Denis Alibec: Este meritată înfrângerea

FCSB a fost învinsă de echipa elveţiană Young Boys Berna cu scorul de 2-0 (2-0), joi seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în etapa a doua a competiţiei de fotbal Europa League.

Oaspeţii s-au impus prin dubla lui Joel Monteiro (11, 36), într-un meci în care portarul Ştefan Târnovanu a fost cel mai bun om al campioanei României, remarcându-se mai ales în prima repriză.



Young Boys a început în forţă şi a ratat deschiderea scorului în min. 3, când Monteiro a tras la colţul scurt, dar Târnovanu a respins.



FCSB a replicat prin Mihai Popescu (8), care a trimis cu capul de la 5 metri pe lângă, în urma unui corner executat de Denis Alibec.



Oaspeţii au marcat prin Joel Monteiro (11), cu un şut de la 14 metri, după centrarea lui Janko, într-un moment în care FCSB juca în zece, Edjouma fiind accidentat.



Ofensiva echipei antrenate de Giorgio Contini şi de fostul internaţional român Zoltan Kadar a continuat, iar Târnovanu s-a remarcat la şuturile lui Hadjam (13), Gigovic (20, 30).



Şi FCSB şi-a creat o serie de oportunităţi, însă gradul lor de periculozitate a fost destul de scăzut. Alibec a fost imprecis (14, 27), Benito a respins salvator din faţa sa, la centrarea lui Thiam (26), iar şutul din unghi al senegalezului a fost blocat de Benito (32).



În min. 36, Monteiro a fost lansat pe contraatac de Edimilson Fernandes şi a majorat diferenţa cu un şut printre picioarele lui Ngezana.



Până la finalul primei reprize, Alibec a mai trimis două şuturi (37, 40), fără emoţii pentru Keller, dar Young Boys a ratat o ocazie mare prin ivorianul Bedia (45+2), care a şutat pe lângă ţintă, singur cu portarul, după o neînţelegere între Miculescu şi Ngezana.



''Roş-albaştrii'' au început mai montaţi partea secundă, însă Tănase a fost imprecis din lovitură liberă de la 18 metri (47).



Vizitatorii l-au întrebuinţat din nou pe Târnovanu, prin Bedia (55) şi Edimilson Fernandes (55), iar Gigovic (56) a şutat puţin pe lângă de la 16 metri. Cordova (63) şi-a făcut şi el simţită prezenţa pe teren, trimiţând cu capul puţin peste poartă, la un corner executat de Edimilson Fernandes.



FCSB a presat pe final, căutând măcar golul de onoare, dar i-a lipsit ultima pasă sau un dram de şansă. Politic a fost aproape de gol (66), după o neatenţie a lui Lauper, iar apoi a şutat de la 22 de metri şi Keller a reţinut (74).



Pantea (83) a şutat peste poartă (83), de la circa 20 de metri.



Young Boys şi-a luat revanşa după ce a pierdut acasă cu Panathinaikos, 1-4, în prima etapă, în timp ce FCSB rămâne cu victoria din Olanda, 1-0 cu Go Ahead Eagles.



FCSB va juca următorul meci cu Bologna (23 octombrie, Bucureşti), iar apoi cu FC Basel (6 noiembrie, în deplasare), Steaua Roşie (27 noiembrie, la Belgrad), Feyenoord (11 decembrie, la Bucureşti), Dinamo Zagreb (22 ianuarie, în deplasare) şi Fenerbahce (29 ianuarie, la Bucureşti).



FCSB - Young Boys Berna 0-2 (0-2)

A marcat: Joel Monteiro (11, 36).

Bucureşti, Arena Naţională: 20.056 spectatori

Europa League - etapa a doua



Au evoluat echipele:

FCSB: 32. Ştefan Târnovanu - 2. Valentin Creţu, 30. Siyabonga Ngezana, 17. Mihai Popescu, 28. Alexandru Pantea - 42. Baba Alhassan, 18. Malcom Edjouma (10. Florin Tănase, 13) - 11. David Miculescu (căpitan; 31. Juri Cisotti, 36), 37. Octavian Popescu (20. Dennis Politic, 59), 93. Mamadou Thiam (27. Darius Olaru, 46) - 7. Denis Alibec (9. Daniel Bîrligea, 46). Antrenor: Elias Charalambous.

Rezerve neutilizate: 34. Mihai Udrea, 38. Lukas Zima - 8. Adrian Şut, 12. David Kiki, 33. Risto Radunovic.

Young Boys: 1. Marvin Keller - 17. Saidy Janko, 30. Sandro Lauper (4. Tanguy Zoukrou, 87), 23. Loris Benito (căpitan), 3. Jaouen Hadjam - 39. Darian Males (16. Christian Fassnacht, 69), 45. Rayan Raveloson (13. Dominik Pech, 70), 6. Edimilson Fernandes, 77. Joel Monteiro (25. Emmanuel Tsimba, 87) - 29. Chris Bedia (9. Sergio Cordova, 62), 37. Armin Gigovic. Antrenor: Giorgio Contini.

Rezerve neutilizate: 12. Heinz Lindner, 40. Dario Marzino - 2. Ryan Andrews, 7. Alan Virginius, 11. Ebrima Colley, 57. Olivier Mambwa, 66. Rhodri Smith.



Arbitru: Mohammed Al-Hakim; arbitri asistenţi: Mehmet Culum, Fredrik Klyver; al patrulea oficial: Joakim Oestling (toţi din Suedia)

Arbitru video: Pawel Malec; arbitru asistent video: Kornel Paszkiewicz (ambii din Polonia)

Observator UEFA pentru arbitri: Bosko Jovanetic (Serbia); Delegat UEFA: Balazs Makray (Ungaria)

Cartonaşe galbene: Monteiro (34), Raveloson (59), Politic (68), Hadjam (82).

Denis Alibec (FCSB) - Cred că este meritată înfrângerea cu Young Boys

Atacantul Denis Alibec a afirmat, joi seara, al finalul meciului cu Young Boys Berna, că victoria elveţienilor, 2-0 cu FCSB, în etapa a doua a Europa League, este meritată, fotbaliştii oaspeţi demonstrând că au experienţa jocurilor internaţionale.



"Cred că este meritată înfrângerea. Am încercat să revenim la 0-1, cred că am controlat jocul destul de mult, am avut şi eu câteva ocazii şi nu am reuşit să marchez. Îmi pare rău pentru asta, dar per total ne-am dăruit. Am încercat să câştigăm în această seară, am dat totul pe teren. Suporterii au fost la înălţime şi sperăm ca în jocul cu Bologna să câştigăm. Am întâlnit o echipă bună în această seară, cu experienţă în Europa. Au ştiut ce au de făcut, ne-au prins pe contraatac de două-trei ori şi au reuşit să marcheze foarte repede. Cred că vom face o campanie bună în acest an. Şi în această seară am arătat că putem să ne luptăm de la egala egal orice echipă. Trebuie să luăm fiecare meci în parte, să-l câştigăm", a spus Alibec la DigiSport.



Jucătorul echipei FCSB s-a arătat deranjat de faptul că a fost înlocuit la pauză cu Daniel Bîrligea, considerând că a avut o evoluţie bună.



"Nu îmi place să joc doar 45 de minute, dar asta este viaţa, încerc să dau tot şi sper ca pe viitor să joc mai mult. Da, sunt un pic dezamăgit, pentru că eu cred că am arătat bine în această seară şi în meciul din Olanda. Am dat totul pe teren şi cred că puteam fi lăsat mai mult în teren", a mai spus Alibec.

Sursa: AGERPRES