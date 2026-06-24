FIFA complică viața cluburilor

Însă în plină perioadă de antrenamente, multe cluburi nu vor putea avea în pregătirea de vară întregul lot. FIFA a introdus obligativitatea unei vacanțe de 21 de zile pentru jucătorii care participă la Campionatul Mondial, imediat după încheierea parcursului lor la Mondial. Regula este inflexibilă. Nu se negociază. Nu se scurtează. Nu se amână.

Această regulă, stabilită după negocieri dure între sindicatele fotbaliștilor și FIFA, creează probleme echipelor implicate în preliminariile cupelor europene. Din fericire pentru echipele românești, doar FCSB și U Cluj au câte un jucător aflați cu naționalele lor acum în America. FCSB îl așteaptă pe Joao Paolo de la naționala Capului Verde, iar U Cluj - pe Lukic de la naționala Bosniei. Cum atât Capul Verde, cât și Bosnia au șanse reale de a ajunge în 16-imi, există posibilitatea ca cei doi să lipsească aproape toată luna iulie de la pregătirea și startul campaniei cupelor europene. Până acum aceștia au prins doar un meci la Mondial, Jovo Lukic a marcat contra Canadei, în timp ce Joao Paolo l-a avut în grijă pe Lamine Yamal pe finalul meciului cu Spania.

O măsură gândită pentru protejarea jucătorilor produce astfel efecte secundare serioase pentru cluburi. U Cluj are primul meci din turul 1 preliminar al Europa League pe 9 iulie cu Dinamo Kiev, în timp ce FCSB va debuta în preliminariile Conference League în turul 2 preliminar pe 23 iulie. Dacă pentru FCSB absența lui Joao Paolo nu este esențială, pentru U Cluj, Lukic este jucător de bază în primul 11.